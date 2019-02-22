Paris Saint Germain’in yıldızı Barcelona’ya gitmek için annesini kovdu!

SKOR DIŞ HABERLER Paris Saint Germain ile olan sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Fransız yıldız Adrien Rabiot, annesini menajerlik görevinden aldı. Barcelona, Bayern Münih, Liverpool ve Tottenham’ın yakından ilgilendiği Adrien Rabiot’ın, Barcelona ile yapılan görüşmelerde yeterli ilerleme sağlayamadığı gerekçesiyle annesi ile yollarını ayırdığı belirtildi.

Barcelona’nın yakından ilgilendiği ve Katalan ekibiyle sözleşme imzalaya yakın olduğu belirtilen Adrien Rabiot, annesinin yerine yeni bir menajerle yola devam etme kararı aldı. Annesinin, transfer görüşmelerinde fazla pazarlıkçı davrandığı için Adrien Rabiot’ın bu kararı aldığı öğrenildi. Barcelona ile yapılan görüşmelerden sonuç çıkmaması da Adrien Rabiot’ın bu kararı almasında rol oynadığı söylendi.

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İspanyol basınında yer alan haberlerde Adrien Rabiot’ın annesi ile yapılan görüşmelerde beklenen ilerlemeyi kaydedemeyen Barcelona’nın 23 yaşındaki futbolcuya olan ilgisinin azaldığı ifade edildi. Haberde, Fransız yıldızın menajerini değiştirmesi ile birlikte İspanyol devinin yeniden görüşmelere başlayabileceğine yer verildi.

Barcelona’nın dışında Bayern Münih, Tottenham Hotspur ve Liverpool’un da ilgilendiği Adrien Rabiot’ın, İspanyol ekibiyle anlaşamaması durumunda tercihinin Liverpool olabileceği belirtiliyor.

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