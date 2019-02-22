Mbaye Diagne’nin eşi merak konusu oldu! İşte Diagne’nin eşi…

Diagne’nin Galatasaray devre arasında 10 milyon euro karşılığında transfer olmasının ardında tüm gözler ona çevrilmişti. Henüz taraftarların beklentisini karşılayamayan Diagne’nin göz önünde pek görülmeyen eşi spor medyası tarafından merak ediliyordu.

DİAGNE’NİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Diagne’nin eşi, geçtiğimiz günlerde oyuncunun bebeğine mama yedirirken bir fotoğrafını çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı.

DİAGNE’NİN EŞİ TERASA NİUTTA

İnstagram sayfasında eşi ve çocuğu ile çekilen fotoğrafları ara ara takipçileri ile paylaşan Terasa Niutta, sakin yaşamı ile dikkat çekiyor.