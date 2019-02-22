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Mbaye Diagne’nin eşi merak konusu oldu! İşte Diagne’nin eşi…
Galatasaray

Mbaye Diagne’nin eşi merak konusu oldu! İşte Diagne’nin eşi…

Mbaye Diagne Galatsaray formasıyla oynadığı maçlarda taraftarın eleştri oklarının hedefi olurken, özel yaşamı da merak ediliyor. Evli ve çocuklu olan Diagne'nin eşi Teresa Niutta adeta sır gibi saklanıyor. İşte Diagne'nin eşi Teresa Niutta...

22 Şubat 2019 00:27

Diagne’nin Galatasaray devre arasında 10 milyon euro karşılığında transfer olmasının ardında tüm gözler ona çevrilmişti. Henüz taraftarların beklentisini karşılayamayan Diagne’nin göz önünde pek görülmeyen eşi spor medyası tarafından merak ediliyordu.

DİAGNE’NİN FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Diagne’nin eşi, geçtiğimiz günlerde oyuncunun bebeğine mama yedirirken bir fotoğrafını çekti ve sosyal medya hesabından paylaştı.

DİAGNE’NİN EŞİ TERASA NİUTTA

İnstagram sayfasında eşi ve çocuğu ile çekilen fotoğrafları ara ara takipçileri ile paylaşan Terasa Niutta, sakin yaşamı ile dikkat çekiyor.

Son güncelleme 00:27 | 22 Şubat 2019
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