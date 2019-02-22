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Manchester City, Aymeric Laporte ile nikah tazeledi!
İngiltere Premier Lig

Manchester City, Aymeric Laporte ile nikah tazeledi!

Manchester City, Fransız stoper Aymeric Laporte'nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattı

22 Şubat 2019 21:47

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Fransız oyuncusu Aymeric Laporte’nin sözleşmesini 2025 yılına kadar uzattığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, 24 yaşındaki savunma oyuncusunun sözleşmesinin 2025 yılına kadar uzatılması konusunda anlaşma sağlandığı belirtildi.

Manchester City, Laporte’yi geçen sezon ara transfer döneminde 65 milyon avro bonservis bedeli karşılığında Athletic Bilbao’dan kadrosuna katmıştı.

Fransız stoper, Chelsea formasıyla bu sezon 36 maçta 4 gole imza attı.

20 Şubat 2019 MAÇ SONUCU | Atletico Madrid 2-0 Juventus | UEFA Şampiyonlar Ligi Atletico Madrid Juventus maçı ile UEFA Şampiyonlar Ligi`nde Son 16 Turu heyecanı devam etti. Nefes kesen karşılaşmada gülen taraf 2-0`lık skorla Atletico Madrid oldu. 78 ve 83`te gelen gollerle ev sahibi Atletico, 12 Mart`ta oynanacak rövanş öncesi ciddi bir avantaj elde etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:47 | 22 Şubat 2019
aymeric laporte Manchester City
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