MAÇ SONUCU | İstanbulspor 0-3 Hatayspor| Spor Toto 1. Lig 23. hafta

Spor Toto 1’inci Lig’in 23’üncü haftasında İstanbulspor sahasında Hatayspor’a 3-0 mağlup oldu.
Hatayspor’a galibiyeti getiren golleri 12’nci dakikada penaltıdan Temel, 26’ncı dakikada Korkisho ve 61’inci dakikada Hamza kaydetti.
Konuk ekipte 71’inci dakikada Caner Hüseyin penaltı atışından yararlanamadı.
İstanbulspor’da Wellington, 78’inci dakikada ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.
Bu sonuçla konuk ekip puanını 40’a yükseltirken, İstanbulspor ise 26 puanda kaldı.
— Hatayspor (@Hatayspor_FK) 22 Şubat 2019
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu
Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Bozbey, Mehmet Ali Akkor
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Onur Ural (Dk. 68 Perovic), Wellington, Atchom, Ali Aytemur (Dk. 37 Murat Duruer), Arif Morkaya, Onur Ergün, Bauque, Cajic, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 63 Eslem Öztürk), İbrahim Yılmaz
Hatayspor: Akın Alkan, Paluli, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Gökhan Karadeniz, Kubilay Sönmez, Caner Hüseyin Bağ, Diallo (Dk. 85 Mirkan Aydın), Hamza Gür (Dk. 90+2 Yasin Güreler), Korkishko (Dk. 76 Selim Ilgaz)
Goller: Dk. 12 Mesut Çaytemel (penaltıdan), Dk. 26 Korkishko, Dk. 62 Hamza Gür (Hatayspor)
Kırmızı kart: Dk. 78 Wellington (İstanbulspor)
Sarı kart: Dk. 88 Onur Ergün (İstanbulspor)