SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Mansur Yavaş Ankapark hakkında iddialı konuştu! 'Mahcup olacaklar'
MAÇ SONUCU | İstanbulspor 0-3 Hatayspor| Spor Toto 1. Lig 23. hafta
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | İstanbulspor 0-3 Hatayspor| Spor Toto 1. Lig 23. hafta

Spor Toto 1. Lig 23. hafta karşılaşmasında İstanbulspor'a konuk olan Hatayspor, 3 hafta sonra galip gelerek zirve takibinde önemli bir galibiyet elde etti.

22 Şubat 2019 21:14

Spor Toto 1’inci Lig’in 23’üncü haftasında İstanbulspor sahasında Hatayspor’a 3-0 mağlup oldu.

Hatayspor’a galibiyeti getiren golleri 12’nci dakikada penaltıdan Temel, 26’ncı dakikada Korkisho ve 61’inci dakikada Hamza kaydetti.

Konuk ekipte 71’inci dakikada Caner Hüseyin penaltı atışından yararlanamadı.

İstanbulspor’da Wellington, 78’inci dakikada ikinci sarı kartın ardından gördüğü kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

Bu sonuçla konuk ekip puanını 40’a yükseltirken, İstanbulspor ise 26 puanda kaldı.

Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

Hakemler: Bahattin Şimşek, İbrahim Bozbey, Mehmet Ali Akkor

İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Onur Ural (Dk. 68 Perovic), Wellington, Atchom, Ali Aytemur (Dk. 37 Murat Duruer), Arif Morkaya, Onur Ergün, Bauque, Cajic, Halil İbrahim Sönmez (Dk. 63 Eslem Öztürk), İbrahim Yılmaz

Hatayspor: Akın Alkan, Paluli, Sadi Karaduman, Yusuf Abdioğlu, Mesut Çaytemel, Gökhan Karadeniz, Kubilay Sönmez, Caner Hüseyin Bağ, Diallo (Dk. 85 Mirkan Aydın), Hamza Gür (Dk. 90+2 Yasin Güreler), Korkishko (Dk. 76 Selim Ilgaz)

Goller: Dk. 12 Mesut Çaytemel (penaltıdan), Dk. 26 Korkishko, Dk. 62 Hamza Gür (Hatayspor)

Kırmızı kart: Dk. 78 Wellington (İstanbulspor)

Sarı kart: Dk. 88 Onur Ergün (İstanbulspor)

Son güncelleme 21:14 | 22 Şubat 2019
hatayspor İstanbulspor
GÜNÜN MAÇLARI
Istanbul Basaksehir
Bugün - 19:00
0
-
0
Bursaspor
Ankaragücü
Yarın - 13:30
-
BB Erzurumspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 14 48
2 Galatasaray
22 12 42
3 Besiktas
22 11 39
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
TÜMÜNÜ GÖR