MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 3-0 Evkur Yeni Malatyaspor | Süper Lig 23. hafta

Spor Toto Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırlayan Çaykur Rizespor, 3-0’lık galibiyetle yükselişine devam etti. Evkur Yeni Malatyaspor ise ligde oynadığı beşinci maçından da galibiyet hasretiyle ayrıldı.
Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip Rizespor, 27. dakikada kaptan Aatıf Chahechouhe’nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.
Karşılaşmanın ikinci yarısı uzun süre sessiz geçerken 90+5’te Vedat Muric, 90+8’de Prejuce Nakoulma’nın golleri Rizespor’u 3-0’lık galibiyete taşıdı.
Bu sonuçla ligde oynadığı son 5 maçından 4’ünü kazanmayı başaran Rizespor puanını 28 yaparken yeni Malatyaspor ise 34 puanda kaldı.
Yeni Malatyaspor ligde bir sonraki maçında Medipol Başakşehir’i ağırlarken Çaykur Rizespor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Mustafa Sönmez
Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Abdullah Durak, Azubuike, Chahechouhe (Dk. 90+3 Nakoulma), Umar (Dk. 67 Saadane), Boldrin (Dk. 81 Samudio), Muric
Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mustafa Akbaş, Seth, Mina, Robin Yalçın (Dk. 3 Murat Yıldırım), Ahmet Ildiz (Dk. 67 Barış Alıcı), Donald, Aleksic, Erkan Kaş (Dk. 85 Bülent Cevahir), Guilherme, Eren Tozlu
Goller: Dk. 27 Chahechouhe, Dk. 90+5 Muric, Dk. 90+8 Nakoulma (Çaykur Rizespor)
Sarı kartlar: Dk. 8 Abarhoun, Dk. 90+8 Nakoulma (Çaykur Rizespor), Dk. 12 Aleksic, Dk. 32 Mina, Dk. 36 Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)