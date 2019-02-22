MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 3-0 Evkur Yeni Malatyaspor | Süper Lig 23. hafta

Spor Toto Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Evkur Yeni Malatyaspor’u ağırlayan Çaykur Rizespor, 3-0’lık galibiyetle yükselişine devam etti. Evkur Yeni Malatyaspor ise ligde oynadığı beşinci maçından da galibiyet hasretiyle ayrıldı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip Rizespor, 27. dakikada kaptan Aatıf Chahechouhe’nin golüyle 1-0 öne geçti ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

Karşılaşmanın ikinci yarısı uzun süre sessiz geçerken 90+5’te Vedat Muric, 90+8’de Prejuce Nakoulma’nın golleri Rizespor’u 3-0’lık galibiyete taşıdı.

Bu sonuçla ligde oynadığı son 5 maçından 4’ünü kazanmayı başaran Rizespor puanını 28 yaparken yeni Malatyaspor ise 34 puanda kaldı.

Yeni Malatyaspor ligde bir sonraki maçında Medipol Başakşehir’i ağırlarken Çaykur Rizespor deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşacak.

MAÇ SONUCU | Göztepe 1-3 Trabzonspor | Süper Lig 23. hafta Spor Toto Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Göztepe`ye konuk olan Trabzonspor, 3-1 galip geldi ve iki haftalık yenilgi serisini bozarak yeniden hayat buldu. Ligdeki son 5 maçının 4`ünü kaybeden Göztepe ise taraftarı önünde aradığı galibiyete yine ulaşamadı. İlgili Haberi Oku

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Hüseyin Göçek, Esat Sancaktar, Mustafa Sönmez

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Moroziuk, Awaziem, Abarhoun, Melnjak, Abdullah Durak, Azubuike, Chahechouhe (Dk. 90+3 Nakoulma), Umar (Dk. 67 Saadane), Boldrin (Dk. 81 Samudio), Muric

Evkur Yeni Malatyaspor: Farnolle, Mustafa Akbaş, Seth, Mina, Robin Yalçın (Dk. 3 Murat Yıldırım), Ahmet Ildiz (Dk. 67 Barış Alıcı), Donald, Aleksic, Erkan Kaş (Dk. 85 Bülent Cevahir), Guilherme, Eren Tozlu

Goller: Dk. 27 Chahechouhe, Dk. 90+5 Muric, Dk. 90+8 Nakoulma (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Dk. 8 Abarhoun, Dk. 90+8 Nakoulma (Çaykur Rizespor), Dk. 12 Aleksic, Dk. 32 Mina, Dk. 36 Donald (Evkur Yeni Malatyaspor)