MAÇ SONUCU | Balıkesirspor Baltok 2-1 Afjet Afyonspor | Spor Toto 1. Lig 23. hafta

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Balıkesirspor Baltok, konuk ettiği Afjet Afyonspor’u 2-1 yendi.
Balıkesirspor’a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Sedat Şahintürk ve 67’de Beleck kaydederken konuk ekip Afyonspor’un tek golü 58. dakikada Oltan Karakullukçu’dan geldi.
Ev sahibi ekipte Nizamettin Çalışkan, maçın 25. dakikasında kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.
Bu sonuçla Balıkesirspor Baltok 32 puana ulaşırken Afjet Afyonspor 21 puanda kaldı.
Stat: Balıkesir Atatürk
Hakemler: Mert Güzenge, Orkun Aktaş, Burak Cansız
Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Cüneyt Köz, Doğa İşeri, Sedat Şahintürk (90+3 Mehmet Boztepe), Nizamettin Çalışkan (Dk. 87 Muhammed Ali Doğan), Cumali Bişi, Foxi (Dk. 58 Furkan Çil), Otoo, Beleck
Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Metin Yüksel (Dk. 72 Mehmet Güven), Nazmi Candoğan (Dk. 85 Onur Ramazan Toprak), Cenk Güveç, Onurcan Güler (Dk. 46 Musa Araz), Emre Öztürk, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu
Goller: Dk. 54 Sedat Şahintürk, Dk. 67 Beleck (Balıkesirspor Baltok), Dk. 58 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor)
Sarı kartlar: Dk. 36 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor), Dk. 56 Glumac, Dk. 63 Okan Alkan, Dk. 90 Doğa İşeri (Balıkesirspor Baltok)