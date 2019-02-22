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MAÇ SONUCU | Balıkesirspor Baltok 2-1 Afjet Afyonspor | Spor Toto 1. Lig 23. hafta
TFF 1.Lig

MAÇ SONUCU | Balıkesirspor Baltok 2-1 Afjet Afyonspor | Spor Toto 1. Lig 23. hafta

Spor Toto 1'inci Lig'in 23'üncü haftasında Balıkesirspor Baltok sahasında Afjet Afyonspor'u  2-1 mağlup etti.

22 Şubat 2019 21:22

Spor Toto 1. Lig’in 23. haftasında Balıkesirspor Baltok, konuk ettiği Afjet Afyonspor’u 2-1 yendi.

Balıkesirspor’a galibiyeti getiren golleri 54. dakikada Sedat Şahintürk ve 67’de Beleck kaydederken konuk ekip Afyonspor’un tek golü 58. dakikada Oltan Karakullukçu’dan geldi.

Ev sahibi ekipte Nizamettin Çalışkan, maçın 25. dakikasında kullandığı penaltı atışını gole çeviremedi.

Bu sonuçla Balıkesirspor Baltok 32 puana ulaşırken Afjet Afyonspor 21 puanda kaldı.

22 Şubat 2019 MAÇ SONUCU | İstanbulspor 0-3 Hatayspor| Spor Toto 1. Lig 23. hafta Spor Toto 1. Lig 23. hafta karşılaşmasında İstanbulspor`a konuk olan Hatayspor, 3 hafta sonra galip gelerek zirve takibinde önemli bir galibiyet elde etti. İlgili Haberi Oku

Stat: Balıkesir Atatürk

Hakemler: Mert Güzenge, Orkun Aktaş, Burak Cansız

Balıkesirspor Baltok: Vukovic, Okan Alkan, Glumac, Cüneyt Köz, Doğa İşeri, Sedat Şahintürk (90+3 Mehmet Boztepe), Nizamettin Çalışkan (Dk. 87 Muhammed Ali Doğan), Cumali Bişi, Foxi (Dk. 58 Furkan Çil), Otoo, Beleck

Afjet Afyonspor: Bekir Demircan, Türker Toptaş, Bayram Çetin, Metin Yüksel (Dk. 72 Mehmet Güven), Nazmi Candoğan (Dk. 85 Onur Ramazan Toprak), Cenk Güveç, Onurcan Güler (Dk. 46 Musa Araz), Emre Öztürk, Aykut Uluç, Ersel Aslıyüksek, Oltan Karakullukçu

Goller: Dk. 54 Sedat Şahintürk, Dk. 67 Beleck (Balıkesirspor Baltok), Dk. 58 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor)

Sarı kartlar: Dk. 36 Oltan Karakullukçu (Afjet Afyonspor), Dk. 56 Glumac, Dk. 63 Okan Alkan, Dk. 90 Doğa İşeri (Balıkesirspor Baltok)

Son güncelleme 21:22 | 22 Şubat 2019
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