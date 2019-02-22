Kendi kendine elendi

Yasin Yıldırım / FENERBAHÇE'YE hücum futbolu oynatsın diye takımın başına getirilen Ersun Yanal, Zenit maçının kaybedeni. Slimani'nin formsuzluğu kabulümüz ama Ayew de leblebi gibi gol atmıyor. Hücumu aklının ucundan bile geçirmeyen Yanal'ın takımı dün ayağına kadar gelen fırsatı yaptığı basit hatalarla tepki ve Avrupa'ya veda etti.

Öncelikle gerçeklerle yüzleşmekte fayda var. Fenerbahçe'nin kadrosu kötü değil çok kötü. Öyle olduğu için de vasat Zenit'ten 3 gol yedi. Maça hızlı başlayan Zenit, aradığı golü Fenerbahçe defansının hatasında kolayca buldu. Arkasından da ikinci gol geldi. Transfer edildiği günden beri yazıyorum, Sadık Fenerbahçe'nin stoperi değil. Şener'in de Alper'in de Eljif'in de Fenerbahçe'nin futbolcusu olmadığı gibi. İlk yarı sıkıntılı geçerken günün en istekli futbolcusu Mehmet Topal'ın olağanüstü golü geldi. Tur kapısı aralandı.

İkinci yarının başında Tolgay'ın sahanın en kötüsü Alper'in yerine oyuna girmesi beklenen hamleydi. Bu değişiklik sonrasında orta sahada daha iyi top yapmaya başlayan Fenerbahçe istediği ritmi yakaladı ama hücum etkinliği olmayınca sarı-lacivertliler bal yapmayan arı misali oyununa devam etti. Gol gelmeyince hata geldi. Gecenin kahramanı olan Mehmet Topal'ın bir anlık hatası, kör topal giden Fenerbahçe'ye turu kaybettirdi. Sözün özü, iyi bir golcün ve hücumu düşünen bir takımın yoksa, üstelik vasat futbolculardan kurulu bir kadron varsa, fazlasını da bekleyemezsin.