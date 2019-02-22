Kadro bu seviyeye yetmedi

TERİM; “Benfica favori gözüküyor. Bu gerçeği kabul edelim ama bizim de kaybedecek çok şeyimiz yok…” Meğerse daha maç başlamadan teslim olmuşuz. Fatih Hoca'ya kızmıyorum, haklılık payı var. Yöneticilerimizin futbolu ne hale getirdiği ortadayken, yaşlı yıldızlara ödenen milyonlar, yedirdiğimiz kebaplar aklıma geliyor. Alt yapıya önem vermedik ama hep başarı bekledik. Dün gece G.Saray'ın rakibi Benfica'nın yaş ortalaması 23! Ozan Kabak'ı yarım devre oynatıp sattık diye övündük, 19 sene önce alınan kupa ile avunduk. Hazır yedik hazır! Kulüplerimiz borç batağında, Milli Takım yerlerde sürünüyor. Bu ülkede TFF diye bir kuruluş var. İşi futbol organizasyonu ama ceza vermekten başka bir işe yaramıyor. Hani Schalke maçı öncesi Fatih Terim'in 10 maçlık cezasını açıklayan TFF…

BAŞTA Diagne olmak üzere takım gününde değildi. Hâlbuki ligde oynanan maçlarda Diagne'nin arkasındaki üçlü rakip kalede etkili işler yapabiliyordu. Demek ki, eldeki mevcut kadro Avrupalı rakipler için yeterli değil. Belhanda, Feghouli, Onyekuru artı çok beğenilen Marcao ve Luyindama'nın Türkiye'deki rakipler karşısında etkili olduğu ancak Benfica karşısında yokları oynadığını gördük. Benfica'nın genç ve koşan futbolcuları G.Saray'a nefes aldırmadı ve istedikleri gibi oyunu yönlendirdiler.

G.SARAY'IN elenmesi hayrına oldu. Şimdi lige asılıp şampiyonluğu kovalamalı. Şampiyonlar Ligi çok önemli.

AVRUPA'DA takımımız kalmadı. Artık TFF seçimlerine odaklanmak, yeni başkan kim olacak ona bakmak ve Türk futbolunun geleceğini kurtarmak lazım.

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