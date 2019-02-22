Hertha Berlin’in yıldızı Vladimir Darida’dan Fenerbahçe itirafı!

Almanya Bundesliga takımlarından Hertha Berlin’in futbolcusu Vladimir Darida, ülkesi Çekya’da verdiği röportajda Fenerbahçe’yle ilgili transfer itirafında bulundu.

ISport’a konuşan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu Darida, Fenerbahçe’nin kendisiyle ilgilendiğini ancak bunu sonradan öğrendiğini ifade etti.

Aldığı diğer teklifleri de belirten Darida, ‘‘Fenerbahçe, Leganes, Rayo Vallecano ve Udinese’nin benim için teklifte bulunduğunu öğrendim. Özellikle Fenerbahçe’nin büyük ilgisi olduğunu fakat Hertha Berlin’in beni göndermek istemediğini öğrendim” şeklinde konuştu.

Berlin’de mutlu olduğunu söyleyen Çek futbolcu, ‘‘Burada mutluyum. Buradaki hayatı, kulübü ve taraftarları seviyorum. Bu yüzden 2017 yazında sözleşmemi uzattım. Buradan erken ayrılmayı asla düşünmedim. Futbol için en iyi çağımdayım. Ancak gelecekte ne olacağını bilemezsiniz’‘ dedi.

28 yaşındaki orta saha oyuncusu 2015’ten bu yana Hertha Berlin forması giyiyor.

2017 yılında ülkesinde yılın futbolcusu seçilen Darida, bu sezon Bundesliga’da 10 maçta forma giydi ve 1 asist yaptı. Taraftar `Beşiktaş maçında yokuz` dedi, Fenerbahçe açıklama yaptı! Fenerbahçe Spor Kulübü, bazı taraftar gruplarının Beşiktaş maçı öncesinde deplasman biletlerinin dağıtımının adil olmadığı şeklindeki tepkileri üzerine konuyla ilgili açıklama yapıldı İlgili Haberi Oku