Geçirdiği kazadan sonra öyle bir sürpriz hazırladı ki… Nişanlısı şaşkına döndü

SKOR DIŞ HABERLER / ABD’de düzenlenen IndyCar yarışlarında geçirdiği kaza sonrası uzun süre yürüyemeyen Robert Wickens, tedavisi biter bitmez nişanlısına bir sürpriz hazırladı. Pocono’da gerçekleştirilen yarışta dizinden ve omuriliğinden sakatlanan Robert Wickens, altı ay süren tedavisinin ardından ayağa kalkmayı başardı. Ancak nişanlısı Karli Woods’a iyileştiğini söylemeyen Robert Wickens, çektiği video ile hiç beklenmedik bir sürpriz hazırladı.

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Nişanlısının şaşkın bakışları arasında bir anda ayağa kalkan Robert Wickens, bu anları sosyal medya hesabından takipçileri ile paylaştı. Robert Wickens’in ayağa kalkması ile neye uğradığını şaşıran Karli Woods, büyük bir sevinçle nişanlısına sarıldı.

Duygusal bir mesaj da paylaşan Robert Wickens, “Dün geçirdiğim kaza sonrası altıncı ay doldu. Bunu bir hafta önce de yapabilirdim ancak Karli Woods’a büyük bir sürpriz yapmak istedim. Bu sakatlığı atlatmak için en önemli hedeflerimden biri düğünümüzde dans etmekti. Bu amaç benim için inanılmaz bir özgüven kaynağı oldu ve sonunda hedefimi gerçekleştirebildim” yazdı.