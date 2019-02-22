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Galatasaray’da Mbaye Diagne’nin performansı eleştiriliyor: ‘Bu hakiki Diagne mi yoksa…’
Galatasaray

Galatasaray’da Mbaye Diagne’nin performansı eleştiriliyor: ‘Bu hakiki Diagne mi yoksa…’

Galatasaray'ın ara transferde kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, Benfica maçındaki performansıyla da göz dolduramadı. Sosyal medyada yıldız oyuncu için birçok eleştiride bulunulurken ilk yarıda teknik direktör Fatih Terim de yıldız futbolcuyu sert şekilde uyarması dikkatlerden kaçmadı.

22 Şubat 2019 00:59

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında deplasmanda Benfica ile karşılaşan Galatasaray’ın forveti Mbaye Diagne sergilediği futbol ile eleştiri konusu oldu.

Ara transferde 10 milyon Euro’ya Kasımpaşa’dan transfer edilen 27 yaşındaki forvet forma giydiği 4 maçta penaltıdan 1 gol atabildi. Trabzonspor maçında ağları sarsan Diagne, Kasımpaşa’yı 4-1 yendikleri maçta isabetli şut çekememişti.

Benfica karşılaşmasında da ilk 11’de sahaya çıkan Senegalli forvet, ilk yarıda teknik direktör Fatih Terim’in hışmına uğradı. Futbolcusunu ilerde pres yapması konusunda uyaran Terim, ardından Sinan Gümüş’e ısınması için talimat verdi.

İşte sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların Diagne hakkında yaptığı bazı yorumlar;

22 Şubat 2019 Mbaye Diagne`nin eşi merak konusu oldu! İşte Diagne`nin eşi... Mbaye Diagne Galatsaray formasıyla oynadığı maçlarda taraftarın eleştri oklarının hedefi olurken, özel yaşamı da merak ediliyor. Evli ve çocuklu olan Diagne`nin eşi Teresa Niutta adeta sır gibi saklanıyor. İşte Diagne`nin eşi Teresa Niutta... İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 00:59 | 22 Şubat 2019
avrupa ligi BENFİCA galatasaray Mbaye Diagne
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