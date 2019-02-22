Galatasaray’da Mbaye Diagne’nin performansı eleştiriliyor: ‘Bu hakiki Diagne mi yoksa…’

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında deplasmanda Benfica ile karşılaşan Galatasaray’ın forveti Mbaye Diagne sergilediği futbol ile eleştiri konusu oldu.

Ara transferde 10 milyon Euro’ya Kasımpaşa’dan transfer edilen 27 yaşındaki forvet forma giydiği 4 maçta penaltıdan 1 gol atabildi. Trabzonspor maçında ağları sarsan Diagne, Kasımpaşa’yı 4-1 yendikleri maçta isabetli şut çekememişti.

Benfica karşılaşmasında da ilk 11’de sahaya çıkan Senegalli forvet, ilk yarıda teknik direktör Fatih Terim’in hışmına uğradı. Futbolcusunu ilerde pres yapması konusunda uyaran Terim, ardından Sinan Gümüş’e ısınması için talimat verdi.

İşte sosyal medyada Galatasaraylı taraftarların Diagne hakkında yaptığı bazı yorumlar;

Diagne yumurta topuk ayakkabı ile çıkmış sahaya! Köyün ağası gibi yürüyor — Murat Kazanasmaz (@MuratKazanasmaz) 21 Şubat 2019

Mbaye diagne top bekliyor pic.twitter.com/eW0z84KMY1 — m.f (@mcht_33) 21 Şubat 2019

Bu hakiki Diagne mi? Yoksa bize Diagne benzeri birini mi kakaladılar?? — Aziz Üstel (@aziz_ustell) 21 Şubat 2019

Her iki takım da Diagne yokluğunu hissetti! — Behzat Uygur (@behzatuygur) 17 Şubat 2019

Diagne'yi izleyin. Sadece yürüyor. Top Gs'de ya da değil fark etmez. Olduğu yerde yürüyor. Önde kimse yok yerime gideyim falan yok. Sadece yürüyor. Çok nadir jogging atıyor. — Tebdil-i Kıyafet (@baskabuyukyok) 21 Şubat 2019

#Galatasaray #Diagne ne yapıyorsun gercekten anlamıs degılım la git ılerde dur gelme top almaya — ZEUS (@zeus61616161) 21 Şubat 2019

diagne zahmet olmazsa top falan oyna ya — gülsüm (@4yildizliidicen) 21 Şubat 2019

Diagne, Benfica savunmasının içinden çıkmıyor. Yaklaş orta sahaya, bir şeyler yap. — Vahap Özdemir (@vahapozdemir) 21 Şubat 2019

Mbaye Diagne`nin eşi merak konusu oldu! İşte Diagne`nin eşi... Mbaye Diagne Galatsaray formasıyla oynadığı maçlarda taraftarın eleştri oklarının hedefi olurken, özel yaşamı da merak ediliyor. Evli ve çocuklu olan Diagne`nin eşi Teresa Niutta adeta sır gibi saklanıyor. İşte Diagne`nin eşi Teresa Niutta... İlgili Haberi Oku