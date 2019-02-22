Galatasaray maçında Akhisarspor’un başında Cem Kavçak olacak

Spor Toto Süper Lig’de kümede kalma mücadelesi veren Akhisarspor yeni teknik direktörünü henüz belirleyemezken, Başkan Hüseyin Eryüksel pazar günü deplasmanda oynanacak Galatasaray maçında takımı sahaya Cem Kavçak’ın çıkaracağını açıkladı.

Yılmaz Vural, Mesut Bakkal, İbrahim Üzülmez ve Hamza Hamzaoğlu gibi isimleri gündemine alan yeşil-siyahlılarda kısa bir açıklama yapan Başkan Eryüksel, “Şu anda net bir isim belirlenmedi. Pazartesi günü yönetim kurulu olarak toplanacağız ve kararımızı vereceğiz” dedi.

Akhisarspor’un başında sezonun ilk yarısındaki Galatasaray mücadelesine de çıkan Cem Kavçak, sahadan 3-0 galip ayrıldı. Sarı-kırmızılılara karşı bu kez Türk Telekom Stadı’nda rakip olacak Kavçak’ın Akhisarspor’u puan ya da puanlarla evine dönmeyi hedeflerken, genç teknik adam, “Elimizden geleni yapacağız.

Galatasaray’ın gücü belli. Herkes forma için mücadelmesini verecek” ifadelerini kullandı.

Ege ekibinde kart cezalıları orta sahalar Josue ve Serginho’nun yanı sıra sakatlıkları süren Mustafa, Eray, Dany, Güray ile Lopes İstanbul’a götürülmeyecek.

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