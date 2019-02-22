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Fernando Muslera: ‘Rakibimizi tebrik etmek istemiyorum’
Uefa Avrupa Ligi

Fernando Muslera: ‘Rakibimizi tebrik etmek istemiyorum’

Benfica Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulunan Fernando Muslera, hakem hatalarına dikkat çekti. Muslera, "VAR olsaydı turu geçen taraf biz olacaktık" ifadelerini kullandı.

22 Şubat 2019 01:16

Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Benfica ile 0-0 berabere kaldıkları ve UEFA Avrupa Ligi’nden elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Benfica ile oynadıkları iki maçta da hakemlerin kritik hatalar yaptığına değinen Muslera, “VAR olsaydı turu geçen taraf biz olacaktık” ifadelerini kullandı.

İşte Muslera’nın açıklamaları;

“Çok üzgünüz tabii ki. Rakibimizi tebrik ediyorum ama bir yandan da tebrik etmek istemiyorum. Hak etmediklerini düşünüyorum. İlk maçta haksız penaltı verildi. Bugün de ofsayt yok, golümüz verilmedi. Hakem kararlarıyla elenmek daha çok canımızı acıtıyor. Şampiyonlar Ligi’nde VAR sistemi varsa, Avrupa Ligi’nde de olmalı. VAR sistemi olsaydı turu geçen Benfica değil, biz olurduk.”

22 Şubat 2019 Benfica Galatasaray maçında çok konuşulacak karar! Emre Akbaba golü attı ama... Galatasaray`ın deplasmanda Benfica ile oynadığı karşılaşmanın son dakikalarında kritik bir karara imza atıldı. Diagne`nin kafa vuruşunda kaleciden dönen topu Emre Akbaba tamamladı ancak gol geçerlilik kazanmadı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 01:16 | 22 Şubat 2019
BENFİCA fernando muslera galatasaray uefa avrupa ligi
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