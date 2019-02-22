Fernando Muslera: ‘Rakibimizi tebrik etmek istemiyorum’

Galatasaray’ın tecrübeli kalecisi Fernando Muslera, Benfica ile 0-0 berabere kaldıkları ve UEFA Avrupa Ligi’nden elendikleri maçın ardından açıklamalarda bulundu. Benfica ile oynadıkları iki maçta da hakemlerin kritik hatalar yaptığına değinen Muslera, “VAR olsaydı turu geçen taraf biz olacaktık” ifadelerini kullandı.

İşte Muslera’nın açıklamaları;

“Çok üzgünüz tabii ki. Rakibimizi tebrik ediyorum ama bir yandan da tebrik etmek istemiyorum. Hak etmediklerini düşünüyorum. İlk maçta haksız penaltı verildi. Bugün de ofsayt yok, golümüz verilmedi. Hakem kararlarıyla elenmek daha çok canımızı acıtıyor. Şampiyonlar Ligi’nde VAR sistemi varsa, Avrupa Ligi’nde de olmalı. VAR sistemi olsaydı turu geçen Benfica değil, biz olurduk.”

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