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Fenerbahçe’nin yıldızı Martin Skrtel’dan flaş milli takım kararı!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’nin yıldızı Martin Skrtel’dan flaş milli takım kararı!

Fenerbahçe'nin tecrübeli savunma oyuncusu Martin Skrtel, Slovakya Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı. Yıldız futbolcu 15 yıllık milli takım kariyerini sonlandırmanın zor bir karar olduğunu dile getirdi.

22 Şubat 2019 21:01

Fenerbahçe’nin Slovak yıldızı Martin Skrtel, 34 yaşındayken Slovakya Milli Takımı’ndaki kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

15 yıldır milli takım forması giyen ve kaptanlık pazubandını takan tecrübeli stoper Skrtel, bu kararı verirken çok zorlandığını ifade etti.

Instagram hesabından bir açıklama yayınlayan Skrtel, “15 yılın ardından Milli Takım kariyerime son verme kararı aldım. Slovakya Milli Takımı formasını giymek ve kaptanlığını yapmak bana daima gurur verdi.” dedi.

Kararı vermekte zorlandığını belirten Skrtel, “Bu karar benim için çok zor oldu çünkü ikinci ailemi bırakıyorum. Ancak diğer oyunculara yer vermenin zamanı geldi. Birlikte çalıştığım antrenörler, teknik ekiplere ve takım arkadaşlarıma çok teşekkürler” şeklinde konuştu.

2016 yılında Liverpool’dan Fenerbahçe’ye transfer olan Skrtel’ın sarı lacivertli kulüple olan sözleşmesi de sezon sonunda sona erecek.

Slovakya Milli Takımı formasını 102 kez giyen Skrtel, 6 gol atma başarısı gösterdi.

İşte Skrtel’ın yaptığı paylaşım;

Bu gönderiyi Instagram’da gör

 

Martin Skrtel OFFICIAL (@martin37skrtel)’in paylaştığı bir gönderi ()

Son güncelleme 21:01 | 22 Şubat 2019
Fenerbahçe martin skrtel
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