Fenerbahçe’den taraftara uyarı: Maça bunlarla gelmeyin

Fenerbahçe’den, maçları stadyumda izleyecek taraftarlara uyarı geldi. Fenerbahçe Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sezon sonuna kadar stadyuma sokulması yasak olan malzemelerin listesi paylaşıldı.
Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“İl Spor Güvenliği Kurulu’nun kararlarına göre, 2018-2019 sezonu sonuna kadar aşağıda yazılı olan malzemelerin stadyumlara girmesi yasaktır:
– Powerbank
– Bozuk para
– Çakmak
– Elektronik sigara
– Şarj aleti
– Fotoğraf makinesi
– Parfüm ve deodorant şişeleri
– Kırtasiye Malzemeleri
– Öz çekim çubukları
-Şemsiye”