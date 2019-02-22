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Fenerbahçe’den taraftara uyarı: Maça bunlarla gelmeyin
Fenerbahçe

Fenerbahçe’den taraftara uyarı: Maça bunlarla gelmeyin

Fenerbahçe Kulübü, taraftarlarına uyarıda bulundu. Fenerbahçe Kulübü'nden yapılan açıklamada stadyuma alınmayacak maddelerin listesi yayınlandı.

22 Şubat 2019 14:52

Fenerbahçe’den, maçları stadyumda izleyecek taraftarlara uyarı geldi. Fenerbahçe Kulübü’nün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, sezon sonuna kadar stadyuma sokulması yasak olan malzemelerin listesi paylaşıldı.

22 Şubat 2019 UEFA`dan Türk kulüplerine 70 milyon euro! Galatasaray 1 galibiyet, 2 beraberliğe rağmen 38,5 milyon euro kazandı. Fenerbahçe 12,75, Beşiktaş 11,55 , Akhisarspor 7,18 milyon euroyu kasasına koydu. Medipol Başakşehir 280 bin euroyla sezonu kapattı. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe’nin yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İl Spor Güvenliği Kurulu’nun kararlarına göre, 2018-2019 sezonu sonuna kadar aşağıda yazılı olan malzemelerin stadyumlara girmesi yasaktır:

– Powerbank

– Bozuk para

– Çakmak

– Elektronik sigara

– Şarj aleti

– Fotoğraf makinesi

– Parfüm ve deodorant şişeleri

– Kırtasiye Malzemeleri

– Öz çekim çubukları

-Şemsiye”

Son güncelleme 15:04 | 22 Şubat 2019
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