Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal: ‘Tebrik ediyorum ama bizden iyi olmayan bir takıma elendik’

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, 3-1 yenilerek Avrupa Ligi’ne veda ettikleri Zenit karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Yanal, kendilerinden iyi olmayan bir takıma yenildikleri için üzgün olduklarını getirdi.

“Kontrolümüzde olan ve kendi hatalarımızla elendiğimiz bir maç oldu.” diyen Ersun Yanal, şunları kaydetti:

“Aslında oyunun kontrolü elimizdeydi. Oyuna çok kötü bir golle başladık. Çalıştığımız yerden golü yedik. Merkezi iyi kapatmamız gerekiyordu, çünkü rakibin yan ortaları, yüksek oyuncusuyla ikinci topu oynamaları, iyi oynama arzuları bizi 1-0 ile başlattı”

“Yani maçı eşitledi. Bir süre bocalasak da toparladık. Sonucu da aslında ilk yarıda aldık ve oyunun kontrolü de bize geçti. Yaklaşık yüzde 60'a yüzde 40 oyun bizdeydi ama oyunun bir bölümü var ki etkinliğimizin ne derecede pozisyona dönüşeceği ve gol olacağı ve zorlayacağımız çok önemliydi”

“SONUÇLA BİRLEŞTİRMEKTE ZORLUK YAŞIYORUZ”

“Aslında rakibin direncini de kırmıştık. Maalesef yine çıkarken bir top kaybı oldu. Kimin nasıl yaptığı önemli değil ama bunlar bireysel hatalarla çıkarken top kaybı bizi üzdü. Mücadele etmek ve oynamak adına doğru yoldayız ama bunu sonuçla birleştirmekte zorluk yaşıyoruz.”

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal’ın saha kenarındaki üzüntüsü pic.twitter.com/cBl1KoOqjU — SKOR (@SozcuSkor) 21 Şubat 2019

“BUNU KURACAĞIZ, KIRILACAK”

“Burada ligde de söylüyorum, belki gol için ya da gol pozisyonu için en çok girişimlerde bulunan ekiplerden bir tanesiyiz. Ama bunu sonuca ve skora dönüştürmekte beceri konusunda problem yaşıyoruz. Bunu kıracağız, kırılacak. Bugün, ben tura üzüldüm. Çünkü tur elimizde ve kontrol bizdeydi ama maalesef olmadı.”

“BUGÜN GERÇEKTEN ÇOK ÜZÜLDÜM”

“Birçok oyuncumuzu burada oynatamıyoruz. Artık tek kadroyla ligde oynayacağımız oyuna iyi konsantre olmak ve kullanacağımız oyuncuları da iyi belirlemek zorundayız. Birçok oyuncumuzun da artık bu oyuna katkıda bulunacak adapte olması ve konsantre olması gerekiyor. Biz olmalıydık. Bugün ben gerçekten çok üzüldüm. Rakibimiz bizden iyi bir takım değildi ve bizi geçebilecek kadar iyi bir takım değildi. Zenit'i de tebrik ediyorum. Sonuçta bir karşılaşma ve turu atladılar ama bizden iyi olmadıkları kesin.”

“Bizden iyi olmayan bir takıma elendiğimiz için, bizim mücadelemizden daha iyi mücadele ederek kazanmadıkları için bu bizi üzüyor ama yapacak bir şey yok. En sonunda geleceğiz ve Türkiye Ligi'ne döneceğiz. Önümüzde önemli bir derbi var. Ondan sonra oynayacağımız maçlarımız da önemli. Bu sezonu en iyi noktada, en iyi yerde, en üst sırada ve güçlü bir şekilde tamamlamalıyız.”

“OYUNU KONTROL EDERKEN YEDİĞİMİZ GOLLE ELENDİK”

“Zenit takımına bundan sonraki turda başarılar diliyorum ve tebrik ediyorum. Kendi kontrolümüzde olan ve kendi hatalarımızla elendiğimiz bir maç oldu. Oyunun başındaki ilk dakikalarda yediğimiz gol bizim planladığımız, düşündüğümüz ve tahmin ettiğimiz yerden geldi. Yine aynı şekilde ikinci gol çalıştığımız ve düşündüğümüz, yaptığımız analizden gelen gol oldu. Bildiğimiz şekilde yediğimiz gol yüzünden üzüldük. Önümüzde ligimiz var ve ona dönmek durumundayız. Bu basit hataları tekrarlamamak ve artık bir ivme kazanarak önümüze bakmak zorundayız. Maalesef oyunu kontrol ederken yediğimiz golle elenmiş olduk.”

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