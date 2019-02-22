Fatih Terim: İki maça da hakemler damgasını vurdu

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Benfica ile 0-0 berabere kalarak elenen Galatasaray’da Teknik Direktör Fatih Terim, hakem hatalarından yakındı. İki maçta da hakemlerin maçlara damga vurduğunu belirten Fatih Terim “Günahı UEFA’nın boynuna” dedi.

Fatih Terim, ilk maçta verilen penaltı kararı ve deplasmanda ofsayt nedeniyle sayılmayan gol hakkında şu yorumları yaptı:

“İki maça da hakemler damgasını vurdu. İlk maçta olmayan penaltı, ikinci maçta da olmayan ofsayt… Günahı UEFA’nın boynuna… VAR uygulansaydı bugün turu geçen taraf olur muyduk bilinmez ama en azından hakkımız yenmezdi. Bu sene her milletten hakem kararları bize sıkıntı yarattı. Avrupa’ya daha güçlü, daha inançlı bir şekilde döneceğimize inanıyorum. Benfica’nın iyi bir takım olduğunu kabul etmek lazım… Bu turnuvayı kazanabilecek bir takım… Durup dururken olmayan bir penaltı, zaten ilk maçta yapılan şeyler ikinci maçta da devam etti. Lige ve kupaya döneceğiz.”

Benfica Galatasaray maçında çok konuşulacak karar! Emre Akbaba golü attı ama... Galatasaray`ın deplasmanda Benfica ile oynadığı karşılaşmanın son dakikalarında kritik bir karara imza atıldı. Diagne`nin kafa vuruşunda kaleciden dönen topu Emre Akbaba tamamladı ancak gol geçerlilik kazanmadı. İlgili Haberi Oku

Diagne konusunda da konuşan Fatih Terim, golcü futbolcuya zaman tanımak gerektiğini belirtirken “Sadece bir oyuncunun maçlardaki performansının kritik edilmesi doğru değil. Santraforlarda gol beklenir. Bazı oyuncuların adaptasyonları uzun sürer… Takım oyunu bu… Sadece Diagne’den değil bazı oyuncularımızdan da daha fazla performans beklerdim. Diagne’ye zaman vermek lazım…” dedi.