Darüşşafaka Tekfen Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe basket maçı şifresiz mi?

Euroleague heyecanı 23. haftada Darüşşafaka Fenerbahçe maçı ile devam ediyor. Bu sezon Avrupa’da çıktığı 22 maçta 19 galibiyet almayı başaran Fenerbahçe, sadece 3 galibiyet almayı başararak bu sezon şansız bir performans sergileyen bir başka temsilcimiz Darüşafaka Tekfen karşısında galibiyet arayacak. Karşılaşmayı kaçırmak istemeyen basket severler ise “Darüşşafaka Tekfen Fenerbahçe Beko maçı hangi kanalda, saat kaçta” aramaları yapıyor. İşte, Fenerbahçe Darüşafaka maçı detayları…

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Euroleague 23. Hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. 22 Şubat Cuma günü saat 20.15’te başlayacak olan mücadele Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALİ GARANTİLEDİ

Çeyrek finali garantileyen lider Fenerbahçe Beko’nun, geride kalan 22 haftalık bölümde 19 galibiyeti var.

Ligde 16. ve son sırada yer alan Darüşşafaka Tekfen’in ise 3 galibiyeti bulunuyor.

Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi’nde 6. kez karşılaşacak. İki takım arasındaki maçlarda, sarı-lacivertli ekip 3 galibiyet alırken, Darüşşafaka Tekfen 2 kez salondan galip ayrıldı.