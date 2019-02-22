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CANLI YAYIN: Türkiye Slovenya maçı canlı izle! 12 Dev Adam Slovenya karşısında…
Milli Takımlar

CANLI YAYIN: Türkiye Slovenya maçı canlı izle! 12 Dev Adam Slovenya karşısında…

Türkiye Slovenya Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 5. maçında karşı karşıya geliyor. Grupta ikinci sırada yer alan Türkiye Milli Basket takımımız henüz galibiyeti bulunmayan Slovenya karşısında galip gelmek istiyor. İşte Türkiye Slovenya canlı izle bağlantısı...

22 Şubat 2019 19:14

Basketbolda heyecan devam ediyor. Slovenya Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında galibiyet için mücadele edecek. Peki, Türkiye Slovenya basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Türkiye Slovenya Türkiye canlı izle bağlantısı…

TÜRKİYE SLOVENYA CANLI İZLE

TÜRKİYE SLOVENYA BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 5. maçında Türkiye, Slovenya ile karşılaşacak. Ankara’da oynanacak karşılaşma 19.00’da NTV ekranlarından canlı izlenebilecek.

Son güncelleme 19:14 | 22 Şubat 2019
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