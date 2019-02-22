CANLI YAYIN: Türkiye Slovenya maçı canlı izle! 12 Dev Adam Slovenya karşısında…

Basketbolda heyecan devam ediyor. Slovenya Türkiye Dünya Kupası Avrupa Elemeleri grup maçında galibiyet için mücadele edecek. Peki, Türkiye Slovenya basket maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, Türkiye Slovenya Türkiye canlı izle bağlantısı…

TÜRKİYE SLOVENYA CANLI İZLE

TÜRKİYE SLOVENYA BASKET MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur I Grubu 5. maçında Türkiye, Slovenya ile karşılaşacak. Ankara’da oynanacak karşılaşma 19.00’da NTV ekranlarından canlı izlenebilecek.