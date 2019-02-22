MAÇ SONUCU | Göztepe 1-3 Trabzonspor | Süper Lig 23. hafta

Spor Toto Süper Lig 23. hafta mücadelesinde Trabzonspor ile Göztepe karşı karşıya gelirken Karadeniz ekibi 3-1’lik galibiyetle zorlu virajdan kayıpsız ayrılmayı başardı.

Ligin hem zirvesini hem de alt sıraları yakından ilgilendiren maçta bordo mavili ekip 27. dakikada Hugo Rodallega’nın golüyle 1-0’lık üstünlüğü sağladı ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya baskılı başlayan ev sahibi Göztepe, 71. dakikada kazandığı penaltı vuruşunu Deniz Kadah ile gole çevirerek durumu 1-1’e getirdi.

Ancak konuk ekip Trabzonspor’un genç yıldızı Abdülkadir Parmak iki dakika sonra sahneye çıkarak skoru 2-1’e getiren isim oldu ve Göztepe’nin öne geçme umutlarına darbe vurdu.

Mücadelenin 90. dakikasında Abdülkadir Parmak’ın ceza sahasına sert yaptığı ortaya ters bir vuruş gerçekleştiren Göztepeli savunmacı Kadu, kendi kalesine attığı golle maçın skorunu 3-1 olarak tayin etti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Trabzonspor sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı. Bordo mavili ekip bu sonuçla puanını 36’ya yükseltti ve maç fazlasıyla 4. sıraya yükseldi. Göztepe ise 25 puanla 13. sırada kaldı.

Trabzonspor ligde bir sonraki maçında Kasımpaşa’ya konuk olurken Göztepe de deplasmanda Konyaspor ile mücadele edecek.

Ünal Karaman: `Kazandığımız için mutluyum ama farklı bir noktaya götürmenin anlamı yok` Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman, 3-1 kazandıkları Göztepe maçından sonra yaptığı değerlendirmesinde Kazandığımız için mutluyum ama bunu coşku haline getirip farklı bir noktaya götürmenin anlamı yok dedi İlgili Haberi Oku

GÖZTEPE KAZANAMIYOR

Ligin ikinci yarısında 6. maçında 5. kez sahadan mağlubiyetle ayrılan Göztepe, haftayı 25 puanla kapattı.

Sarı-kırmızılı ekibin bu hafta alınacak sonuçlara göre düşme hattına gerileme ihtimali bulunuyor.

RODALLEGA’NIN 12. GOLÜ

Göztepe karşısında takımını 1-0 öne geçiren Hugo Rodallega, bu sezon 12. golüne imza attı.

Golcü oyuncu ligin ikinci devresinde MKE Ankaragücü ve Galatasaray maçlarının ardından 3. golünü kaydetti.

Trabzonspor`un yıldızı Abdülkadir Parmak`tan yürek burkan açıklama! Trabzonspor`un başarılı futbolcusu Abdülkadir Parmak, Göztepe karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada herkesi duygulandırdı. Kuzeninin kanser rahatsızlığına yakalandığını belirten Parmak, Ben savaştım ve kazandım. İnşallah kuzenim de bu savaşı kazanarak aramıza dönecek ifadelerini kullandı. İlgili Haberi Oku

GÖZTEPE TARAFTARLARINDAN PROTESTO

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Trabzonspor’un son golünden sonra kendi oyuncularını protesto etti ve teknik direktör Kemal Özdeş aleyhinde tezahürat yaptı.

Trabzonsporlu taraftarlar ise maçın bitiminde ilk önce Göztepe lehine tezahürat yaptıktan sonra bordo-mavili takımı tribüne çağırdı.

MAÇ SONUCU | Çaykur Rizespor 3-0 Evkur Yeni Malatyaspor | Süper Lig 23. hafta Spor Toto Süper Lig 23. hafta karşılaşmasında Evkur Yeni Malatyaspor`u ağırlayan Çaykur Rizespor, 3-0`lık net bir galibiyetle ligin ikinci yarısındaki yükselişini sürdürürken Malatyaspor ise ligdeki galibiyet hasretini 5 maça çıkardı. İlgili Haberi Oku

Stat: Bornova

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu, Süleyman Özay, Hakan Yemişken

Göztepe: Beto, Gassama, Titi, Kadu, Berkan Emir (Dk. 68 Halil Akbunar), Serdar Gürler, Borges (Dk. 46 Deniz Kadah), Poko, Yasin Öztekin, Castro, Jerome (Dk. 74 Ghilas)

Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Kamil Ahmet Çörekçi, Hüseyin Türkmen, Hosseini, Novak, Ekuban (Dk. 86 Hasan Batuhan Artarslan), Sosa, Abdulkadir Parmak (Dk. 90+4 Ali Osman Karnapoğlu), Nwakaeme, Yusuf Yazıcı (Dk. 90+2 Murat Cem Akpınar), Rodallega

Goller: Dk. 27 Rodallega, Dk. 73 Abdulkadir Parmak, Dk. 90 Kadu (kendi kalesine) (Trabzonspor), Dk. 71 Deniz Kadah (penaltıdan) (Göztepe)

Sarı kartlar: Dk. 22 Berkan Emir, Dk. 89 Yasin Öztekin (Göztepe), Dk. 63 Hosseini (Trabzonspor)

Trabzonspor maçında Göztepe taraftarından derslik hareket! Spor Toto Süper Lig`in 23. haftasında Trabzonspor deplasmanda Göztepe`yi 3-1 mağlup ederken ev sahibi ekibin taraftarlarının bordo mavili oyuncuları alkışlaması ve maçtan sonra tribüne çağırması takdir topladı. İlgili Haberi Oku