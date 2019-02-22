CANLI YAYIN: Darüşşafaka Tekfen Fenerbahçe maçı canlı izle! Euroleague’de Türk derbisi…

Darüşşafaka Fenerbahçe Euroleague’de karşı karşıya geliyor. Türk derbisi heyecanı yaşamak isteyen basket severler ise Fenerbahçe Darüşşafaka maçı hangi kanalda merak ediyor. Fenerbahçe Darüşşafaka maçı hangi kanalda diye merak eden her iki takım taraftarının da beIN Sports kanalından canlı izleyebilceği maçın seyir zevki üst düzey olacak. İşte Darüşşafaka Tekfen Fenerbahçe canlı izle bağlantısı…

DARÜŞŞAFAKA FENERBAHÇE CANLI İZLE

DARÜŞŞAFAKA TEKFEN FENERBAHÇE BEKO MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Euroleague 23. Hafta mücadelesinde Darüşşafaka Tekfen, Fenerbahçe Beko ile karşılaşacak. 22 Şubat Cuma günü saat 20.15'te başlayacak olan mücadele Bein Sports HD 3 kanalından canlı izlenebilecek.

FENERBAHÇE ÇEYREK FİNALİ GARANTİLEDİ

Çeyrek finali garantileyen lider Fenerbahçe Beko'nun, geride kalan 22 haftalık bölümde 19 galibiyeti var.

Ligde 16. ve son sırada yer alan Darüşşafaka Tekfen'in ise 3 galibiyeti bulunuyor.

Darüşşafaka Tekfen ile Fenerbahçe Beko, THY Avrupa Ligi'nde 6. kez karşılaşacak. İki takım arasındaki maçlarda, sarı-lacivertli ekip 3 galibiyet alırken, Darüşşafaka Tekfen 2 kez salondan galip ayrıldı.