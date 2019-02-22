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Benfica Galatasaray özet! MAÇ ÖZETİ: GS, Portekiz’de hüsrana uğradı
Uefa Avrupa Ligi

Benfica Galatasaray özet! MAÇ ÖZETİ: GS, Portekiz’de hüsrana uğradı

Benfica Galatasaray özet izle! Galatasaray UEFA Avrupa Ligi maçında Benfica ile 0-0 berabere kaldı. İlk maçta rakibine 2-1 yenilen Galasaray Benfica karşısında böyle Avrupa Ligi'ne veda etti. Benfica Galatasaray özeti...

22 Şubat 2019 00:51

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Galatasaray Benfica’ya konuk oldu. Temsilcimiz 2-1’lik yenilginin rövanşında Benfica ile 0-0 berabere kalarak elendi. Galatasaray'da ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Fernando Reges ile sakatlığı bulunan Martin Linnes, Benfica'ya karşı görev alamadı. Karşılaşmayı kaçıran futbol severler ise maç özeti aramaları yapıyor. İşte, Benfica Galatsaray özet…

BENFİCA GALATASARAY ÖZET İZLE

BENFİCA GALATASARAY İLK 11

BENFICA: Vlachodimos, Ruben Dias, Ferro, Almeida, Grimaldo, Gedson Fernandes, Florentino, Pizzi, Cervi, Joao Felix, Seferovic

TEKNİK DİREKTÖR: Bruno Lage

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcaop Nagatomo, Feghouli, Belhanda, Donk, Ndiaye, Onyekuru, Diagne

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

Son güncelleme 00:51 | 22 Şubat 2019
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