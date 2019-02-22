SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: 'Gerekirse dünyayı yıkarım İzmir’in hakkını yedirmem!'
Benfica Galatasaray maçında çok tatışılan karar! Emre Akbaba golü attı ama…
Galatasaray

Benfica Galatasaray maçında çok tatışılan karar! Emre Akbaba golü attı ama…

Galatasaray'ın deplasmanda Benfica ile oynadığı karşılaşmanın son dakikalarında kritik bir karara imza atıldı. Diagne'nin kafa vuruşunda kaleciden dönen topu Emre Akbaba tamamladı ancak gol geçerlilik kazanmadı. Bu, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon ile birlikte bu gece temsilcilerimiz aleyhine çalınan ikinci tartışmalı pozisyon oldu.

22 Şubat 2019 07:16

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda sahasında 2-1 yenildiği Benfica’ya konuk olan Galatasaray, rakibi ile 0-0 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın 85. dakikasında maçın hakemi Ovidiu Hategan, çok tartışılacak bir karara imza attı. Ovidiu Hategan, Galatasaray’ın Emre Akbaba ile bulduğu golü, yardımcısının da uyarısıyla iptal etti. Fenerbahçe’nin Zenit ile oynadığı maçta da hakem tartışmalı bir karara imza atmıştı.

22 Şubat 2019 Galatasaray`da Mbaye Diagne`nin performansı eleştiriliyor: `Bu hakiki Diagne mi yoksa...` Galatasaray`ın ara transferde kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, Benfica maçındaki performansıyla da göz dolduramadı. Sosyal medyada yıldız oyuncu için birçok eleştiride bulunulurken ilk yarıda teknik direktör Fatih Terim de yıldız futbolcuyu sert şekilde uyarması dikkatlerden kaçmadı. İlgili Haberi Oku

Zorlu deplasmanda gol için yüklenen Galatasaray, son dakikalara girilirken vites arttırdı. Emre Akbaba’nın oyuna girmesi ile birlikte hücumda daha etkili olmaya başlayan Galatasaray, 85. dakikada topu ağlarla buluşturmayı da başardı. Nagatomo’nun ortasında Diagne yükselerek kafa vurdu. Kaleciden dönen topu Emre Akbaba tamamladı. Ancak ağlara giden gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

21 Şubat 2019 Zenit Fenerbahçe maçında hakemden çok tartışılacak karar! Fenerbahçe`nin Zenit ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver, çok konuşulacak bir karara imza attı. Michael Oliver, Fenerbahçe`nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı verdi. Taraftarlar hakemin devam kararına isyan etti. İlgili Haberi Oku

Karşılaşmanın yorumcusu Tugay Kerimoğlu, pozisyon ile ilgili “Diagne ofsayt değildi. Hakem kime ofsayt kaldırdı anlayamadım” ifadesini kullandı. Galatasaray taraftarları da hakemin kararına sert tepki gösterdiler.

Son güncelleme 07:16 | 22 Şubat 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Sivasspor
Bugün - 13:30
-
Antalyaspor
Alanyaspor
Bugün - 16:00
-
Kasimpasa S.K.
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 14 48
2 Galatasaray
22 12 42
3 Besiktas
22 11 39
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
TÜMÜNÜ GÖR