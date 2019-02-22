Benfica Galatasaray maçında çok tatışılan karar! Emre Akbaba golü attı ama…

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda sahasında 2-1 yenildiği Benfica’ya konuk olan Galatasaray, rakibi ile 0-0 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın 85. dakikasında maçın hakemi Ovidiu Hategan, çok tartışılacak bir karara imza attı. Ovidiu Hategan, Galatasaray’ın Emre Akbaba ile bulduğu golü, yardımcısının da uyarısıyla iptal etti. Fenerbahçe’nin Zenit ile oynadığı maçta da hakem tartışmalı bir karara imza atmıştı.

Galatasaray`da Mbaye Diagne`nin performansı eleştiriliyor: `Bu hakiki Diagne mi yoksa...` Galatasaray`ın ara transferde kadrosuna kattığı Mbaye Diagne, Benfica maçındaki performansıyla da göz dolduramadı. Sosyal medyada yıldız oyuncu için birçok eleştiride bulunulurken ilk yarıda teknik direktör Fatih Terim de yıldız futbolcuyu sert şekilde uyarması dikkatlerden kaçmadı. İlgili Haberi Oku

Zorlu deplasmanda gol için yüklenen Galatasaray, son dakikalara girilirken vites arttırdı. Emre Akbaba’nın oyuna girmesi ile birlikte hücumda daha etkili olmaya başlayan Galatasaray, 85. dakikada topu ağlarla buluşturmayı da başardı. Nagatomo’nun ortasında Diagne yükselerek kafa vurdu. Kaleciden dönen topu Emre Akbaba tamamladı. Ancak ağlara giden gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Zenit Fenerbahçe maçında hakemden çok tartışılacak karar! Fenerbahçe`nin Zenit ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver, çok konuşulacak bir karara imza attı. Michael Oliver, Fenerbahçe`nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı verdi. Taraftarlar hakemin devam kararına isyan etti. İlgili Haberi Oku

Karşılaşmanın yorumcusu Tugay Kerimoğlu, pozisyon ile ilgili “Diagne ofsayt değildi. Hakem kime ofsayt kaldırdı anlayamadım” ifadesini kullandı. Galatasaray taraftarları da hakemin kararına sert tepki gösterdiler.