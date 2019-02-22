Benfica Galatasaray maç özeti izle: Galatasaray Avrupa Ligi’ne veda etti!

Benfica Galatasaray maçı ile UEFA Avrupa Ligi’nde Son 32 Turu heyecanı devam etti. 2-1’lik yenilginin rövanşında Portekiz’de Benfica’ya konuk olan temsilcimiz 0-0’lık sonuçla Avrupa’ya veda etti. İşte Benfica Galatasaray maç özeti…

GALATASARAY BENFİCA MAÇ ÖZETİ

Benfica Galatasaray maçı ile UEFA Avrupa Ligi'nde Son 32 Turu heyecanı devam etti. İlk maçta Türk Telekom Stadı'nda rakibine 2-1'lik skorla mağlup olan temsilcimiz, turu geçmek için zoru başarmak ve gereken skoru almak istiyordu ancak Estadio da Luz'da taraflar sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı ve temsilcimizin Avrupa macerası sona erdi.

GALATASARAY BENFİCA MAÇ ÖZETİ İZLE

Zaman zaman yüksek tempolu da ilerleyen karşılaşmada Benfica maçın son bölümüne kadar temsilcimizden daha net fırsatlar buldu. Son bölümde ise baskıyı artıran Galatasaray, 85'te Emre Akbaba'yla topu ağlara da gönderdi ancak golden önce kaleciden dönen topta kafa vuruşunu yapan Mbaye Diagne için tartışmalı bir ofsayt kararı verildi.

Temsilcimiz Galatasaray'da ilk maçta gördüğü sarı kartla cezalı duruma düşen Fernando Reges ile sakatlığı bulunan Martin Linnes, Benfica'ya karşı görev alamadı. Ayrıca UEFA'ya bildirilen kadroda isimleri yer almayan Kostas Mitroglou, Semih Kaya ve Emre Taşdemir de kadroda yoktu. Bu sonuçla temsilcilerimizin Avrupa macerası da sona ermiş oldu.

EMRE GOLÜ ATTI AMA…

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda sahasında 2-1 yenildiği Benfica'ya konuk olan Galatasaray, rakibi ile 0-0 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Karşılaşmanın 85. dakikasında maçın hakemi Ovidiu Hategan, çok tartışılacak bir karara imza attı. Ovidiu Hategan, Galatasaray'ın Emre Akbaba ile bulduğu golü, yardımcısının da uyarısıyla iptal etti. Fenerbahçe'nin Zenit ile oynadığı maçta da hakem tartışmalı bir karara imza atmıştı.

Zorlu deplasmanda gol için yüklenen Galatasaray, son dakikalara girilirken vites arttırdı. Emre Akbaba'nın oyuna girmesi ile birlikte hücumda daha etkili olmaya başlayan Galatasaray, 85. dakikada topu ağlarla buluşturmayı da başardı. Nagatomo'nun ortasında Diagne yükselerek kafa vurdu. Kaleciden dönen topu Emre Akbaba tamamladı. Ancak ağlara giden gol, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.