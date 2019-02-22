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Milli Takımlar

Barış Telli’nin hikayesi UEFA’da ses getirdi: Türkiye’nin süperstarı!

İzmir Büyükşehir Belediyesi Ampute Futbol Takımı'nın milli futbolcusu Barış Telli'nin, UEFA'ya verdiği röportaj büyük ses getirdi. UEFA internet sitesi ve sosyal medya kanallarında yayımlanan röportaj kısa sürede yarım milyon izlenme sayısı ve on binlerce beğeniye ulaştı.

22 Şubat 2019 13:31

UEFA, #AdilOyun kampanyası kapsamında bu ay Türkiye’den Ampute Milli Takımı’nın İzmir Büyükşehirli oyuncusu Barış Telli’nin hikayesini paylaştı. “Türkiye’nin süperstarı ampute futbolcusu Barış Telli ile tanışın” başlığıyla paylaşılan haber, UEFA’nın Twitter hesabında kısa süre içinde 12 bin beğeniye, yaklaşık 500 bin izlenme sayısına ulaştı.

08 Şubat 2019 Hakan Akkaya ve Elke Lale Van Achterberg dünya şampiyonasında Dünya Tekerlekli Sandalye ve Ampute Oyunları Federasyonu (IWAS) tarafından düzenlenen Tekerlekli Sandalye Eskrim Dünya Kupası ve Tekerlekli Sandalye Eskrim U17-U23 Dünya Şampiyonası`nda milli sporcularımız Hakan Akkaya ve Elke Lale van Achterberg mücadele edecek. İlgili Haberi Oku

“Kimse bana inanmadı. Herkes benimle dalga geçti. Beni üzdü. Ama bunu motivasyon olarak kullandım. Tek bacakla bile asla hayallerimden vazgeçmedim” diyen Barış Telli’ye dünyanın dört bir yanından destek mesajları yağdı. Henüz 4 yaşındayken top peşinden koşarken geçirdiği bir trafik kazası sonucu sağ bacağını kaybeden Barış Telli, yine de futbola olan aşkını kaybetmedi. Bugün İzmir Büyükşehir Belediyespor’da oynayan Barış, son derece başarılı bir profesyonel ampute futbolcusu haline geldi. Türk Milli Takımı ile çok büyük başarılar yaşadı.

Son güncelleme 18:05 | 22 Şubat 2019
Barış Telli türkiye uefa
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