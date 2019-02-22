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13 yaşındaki yetenek Arda Güler Fenerbahçe’ye transfer oldu!
Fenerbahçe

13 yaşındaki yetenek Arda Güler Fenerbahçe’ye transfer oldu!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, Gençlerbirliği altyapısından 13 yaşındaki Arda Güler'i transfer etti.

22 Şubat 2019 12:07

Kadrosunu gençleştirmeye başlayan Fenerbahçe, Gençlerbirliği’nin 13 yaşındaki yeteneği Arda’yı renklerine bağladı.

Fenerbahçe, Osman Ertuğrul Çetin, Abdulcebrail Akbulut, Muhammet Ömer Çakı, Gürol Demirezen, Kudret Oben Saraçoğlu, Ömer Faruk Beyaz, Deniz Yılmaz, Burak Albayrak, Mahsun Çapkan ve Muhammet Albayrak, Cenk Alptekin, Oğuz Kağan Güçtekin ve kaleci Berke Özer gibi 20 yaş altında birçok futbolcuyu kadrosuna kattı. Sarı-lacivertli ekip, son olarak Gençlerbirliği’nin altyapısındaki Arda Güler’i aldı.

Arda Güler, yaptığı açıklamada, hayalini kurduğu kulübe gelmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi.

“Hüznü ve mutluluğu aynı anda yaşıyorum.” ifadesini kullanan Arda, “Bir yanda yıllardır beraber futbol oynadığım takım arkadaşlarımdan ve hocalarımdan ayrılmanın üzüntüsü, diğer tarafta taraftarı olduğum ve hayalini kurduğum kulübe gelmenin mutluluğu… Bana güvenen ve bugüne kadar destek olan tüm büyüklerime sonsuz teşekkür ederim.” diye konuştu.

Baba Ümit Güler ise transfer nedeniyle ailecek gururlandıklarını söyledi.

Oğlunun hayalini kurduğu kulübe transfer olmasının kendilerini çok mutlu ettiği aktaran Ümit Güler, “Oynadığı futbolun takdir edilmesi ve ona güvenilmesi ailece hepimizi gururlandırdı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim.” değerlendirmesini yaptı.

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Son güncelleme 12:07 | 22 Şubat 2019
Arda Güler Fenerbahçe Gençlerbirliği transfer
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