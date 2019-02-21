FB ilk 11’i belli oldu! Zenit Fenerbahçe saat kaçta hangi kanalda?

Fenerbahçe Zenit maçı ile yeni Avrupa Ligi macerasına devam ediyor. Fenerbahçe'de Berke Özer, Carlos Kameni, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Nabil Dirar, Miha Zajc, Mehmet Ekici, Ferdi Kadıoğlu ve Roberto Soldado, UEFA'ya verilen listede yer almadıkları için mücadelede oynayamayacaklar. Ayrıca Fenerbahçe Zenit maçı sırasında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Isla da bu akşam forma giyemeyecek. Ersun Yanal’ın Zenit karşısında nasıl bir Fenerbahçe ilk 11’i tercih edileceği merak ediliyor. Peki Zenit Fenerbahçe saat kaçta, hangi kanalda? İşte Fenerbahçe ilk 11’i…

ZENİT FENERBAHÇE MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Zenit Fenerbahçe maçı 21 Şubat Perşembe günü Krestovskiy Stadyumu'nda oynanacak dev mücadele TSİ 20:55 ‘te başlayacak ve beIN SPORTS 1 ekranlarından naklen yayımlanacak. Fenerbahçe Zenit maçı şifresiz mi yayınlanacak merak edilen soruların içerisinde yer alırken, karşılaşmayı canlı izlemek için üyelik gerektirmektedir.

ZENİT FENERBAHÇE İLK 11

Zenit: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskiy, Smolnikov, Ozdoev, Hernani, Barrios, Azmoun, Dyzuba, Druissi

Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Moses, Eljif Elmas, Alper Potuk, Ayew

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

İlk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, Rusya'dan tura yetecek skoru elde etmek istiyor. Fenerbahçe'ye tur için her türlü beraberliğin yanı sıra, gol atması halinde tek farklı mağlubiyetler de yetecek.

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FENERBAHÇE 9 FUTBOLCUSUNU KULLANAMAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu kullanamayacak. Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc UEFA listesinde bulunmuyor. Ayrıca TFF listesinde de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesine alınmadı. Genç futbolcular Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesinde yer almıyor.

FENERBAHÇE’NİN RUSYA’DA GALİBİYETİ YOK!

Fenerbahçe, Rusya’da daha önce oynadığı 4 karşılaşmayı da kazanamadı. Daha önce Rus ekipleriyle deplasmanda 4 maça çıkan Fenerbahçe, Krasnador ve Spartak Moskova’ya kaybederken, Lokomotif Moskova ile CSKA Moskova’yla ise berabere kaldı.

FORVET HATTI AYEW’E EMANET

Fenerbahçe’de teknik direktör Ersun Yanal’ın santrfor bölgesinde Andre Ayew’i kullanması bekleniyor. Roberto Soldado’nun UEFA listesinde yer almaması, Slimani ve Michael Frey’in ise kötü performansları nedeniyle Yanal’ın ileri uçta Ganalı isme forma vereceği öğrenildi.