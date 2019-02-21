Zenit Fenerbahçe maçında hakemden çok tartışılacak karar!

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe’nin Zenit ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada skandal bir karara imza atıldı. Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında geriye düşen Fenerbahçe, ilk 10 dakikanın ardından rakip yarı alanda daha fazla oynamaya başladı. Karşılaşmanın 13. dakikasında yaşanan bir pozisyonda Eljif Elmas’a ceza sahası içinde yapılan hareket, hakem Michael Oliver tarafından es geçildi.
Kullanılan serbest vuruşta Martin Skrtel’in şutu takım arkadaşından döndü. Daha sonra atağı devam ettiren Fenerbahçe’de yine Martin Skrtel, ceza sahası içinde aldığı topu altı pasa gönderdi. Yapılan ortaya kafa vurmak için yükselen Eljif Elmas’a rakip takım savunması tarafından müdahale edildi. Dengesi bozulan Eljif Elmas, kafa vuruşunu yapamadı. Hakem Michael Oliver, pozisyonda devam kararı verdi.
Michael Oliver’ın verdiği bu karar Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.