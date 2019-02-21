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Zenit Fenerbahçe maçında hakemden çok tartışılacak karar!
Uefa Avrupa Ligi

Zenit Fenerbahçe maçında hakemden çok tartışılacak karar!

Fenerbahçe'nin Zenit ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver, çok konuşulacak bir karara imza attı. Michael Oliver, Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı verdi. Taraftarlar hakemin devam kararına isyan etti.

21 Şubat 2019 21:29

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe’nin Zenit ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada skandal bir karara imza atıldı. Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında geriye düşen Fenerbahçe, ilk 10 dakikanın ardından rakip yarı alanda daha fazla oynamaya başladı. Karşılaşmanın 13. dakikasında yaşanan bir pozisyonda Eljif Elmas’a ceza sahası içinde yapılan hareket, hakem Michael Oliver tarafından es geçildi.

21 Şubat 2019 Zenit taraftarından fesli Kanarya koreografisi UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe deplasmanda Zenit ile karşı karşıya gelirken Rus taraftarların maç öncesi yaptığı koreografi dikkat çekti. Rus taraftarların hazırladığı koreografide üst tarafta çift başlı kafasında taç bulunan kartal, altında ise kafasında fes bulunan kanarya sergilendi. İlgili Haberi Oku

Kullanılan serbest vuruşta Martin Skrtel’in şutu takım arkadaşından döndü. Daha sonra atağı devam ettiren Fenerbahçe’de yine Martin Skrtel, ceza sahası içinde aldığı topu altı pasa gönderdi. Yapılan ortaya kafa vurmak için yükselen Eljif Elmas’a rakip takım savunması tarafından müdahale edildi. Dengesi bozulan Eljif Elmas, kafa vuruşunu yapamadı. Hakem Michael Oliver, pozisyonda devam kararı verdi.

21 Şubat 2019 Rusya`da Fenerbahçe alarmı! Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi`nde Zenit ile oynayacağı maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, polis eşliğinde stadyuma götürüldü. İlgili Haberi Oku

Michael Oliver’ın verdiği bu karar Fenerbahçe taraftarının tepkisini çekti.

Son güncelleme 21:35 | 21 Şubat 2019
avrupa ligi Fenerbahçe uefa zenit
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