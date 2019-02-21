MAÇ SONUCU | Zenit 3-1 Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi

Zenit Fenerbahçe maçı ile UEFA Avrupa Ligi’nde Son 32 Turu heyecanı devam etti. İlk maçta Kadıköy’de rakibini 1-0’lık skorla mağlup etmeyi başaran temsilcimiz, zorlu maçta sahadan 3-1’lik skorla mağlup ayrıldı ve avantajını koruyamayarak Avrupa macerasını St. Petersburg’da noktaladı.

Maçın büyük bölümünde oyunun hakimi olan temsilcimiz, ilk dakikalarda Zenit’in baskısı ve daha sonrasında yenilen talihsiz gollerle Avrupa’ya veda etti. Karşılaşmaya damga vuran isim, iki gol ve bir asistle oynayan Serdar Azmoun oldu. 4’te Ozdoev’in golünde asist yapan Azmoun, 37 ve 76’da da ağları bulmayı başardı.

Zenit Fenerbahçe maçında hakemden çok tartışılacak karar! Fenerbahçe`nin Zenit ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada İngiliz hakem Michael Oliver, çok konuşulacak bir karara imza attı. Michael Oliver, Fenerbahçe`nin penaltı beklediği pozisyonda devam kararı verdi. Taraftarlar hakemin devam kararına isyan etti. İlgili Haberi Oku

Fenerbahçe’nin tek golü ise 43’te Mehmet Topal’dan geldi. Muhteşem bir gole imza atan ve avantajı takımına geçiren Topal, 76’da ise gole sebebiyet veren kritik bir hataya imza attı. Fenerbahçe’de UEFA listesinde yer almayan Roberto Soldado, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Serdar Aziz ve Miha Zajc ile Mathieu Valbuena ve Yassine Benzia da maç kadrosunda yer almadı. Temsilcimizde bir diğer eksik de sarı kart cezalısı Maurico Isla’ydı.

ZENIT FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LERİ

STAT: Gazprom Arena

SAAT: 20.55

YAYIN: beIN SPORTS 1

ZENIT FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)

HAKEM: Michael Oliver

ZENIT: Lunev, Smolnikov, Ivanovic, Rakitskyi, Anyukov, Barrios, Hernani, Ozdoev, Azmoun, Driussi, Dzyuba

TEKNİK DİREKTÖR: Sergey Semak

FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Victor Moses, Eljif, Alper, Ayew

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal

Fener turu nasıl geçer? Zenit Fenerbahçe saat kaçta hangi kanalda? Zenit Fenerbahçe maçı hangi kanalda? Avrupa Ligi rövanş maçı ile Fenerbahçe Zenit tekrar karşı karşıya geliyor. ilk maçta rakibin 1-0 yenerek avantaj elde eden Fenerbahçe Zenit karşısında bir galibiyet daha alarak üst tura yükselen taraf olmak istiyor. Maça kısa bir süre kala taraftarlar Zenit Fenerbahçe saat kaçta aramaları yapıyor. Peki Zenit Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi karşılaşması saat kaçta, hangi kanalda? İşte merak edilen detaylar. İlgili Haberi Oku