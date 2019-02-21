MAÇ SONUCU | Zenit 3-1 Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi

Zenit Fenerbahçe maçı ile UEFA Avrupa Ligi’nde Son 32 Turu heyecanı devam etti. İlk maçta Kadıköy’de rakibini 1-0’lık skorla mağlup etmeyi başaran temsilcimiz, zorlu maçta sahadan 3-1’lik skorla mağlup ayrıldı ve avantajını koruyamayarak Avrupa macerasını St. Petersburg’da noktaladı.
Maçın büyük bölümünde oyunun hakimi olan temsilcimiz, ilk dakikalarda Zenit’in baskısı ve daha sonrasında yenilen talihsiz gollerle Avrupa’ya veda etti. Karşılaşmaya damga vuran isim, iki gol ve bir asistle oynayan Serdar Azmoun oldu. 4’te Ozdoev’in golünde asist yapan Azmoun, 37 ve 76’da da ağları bulmayı başardı.
Fenerbahçe’nin tek golü ise 43’te Mehmet Topal’dan geldi. Muhteşem bir gole imza atan ve avantajı takımına geçiren Topal, 76’da ise gole sebebiyet veren kritik bir hataya imza attı. Fenerbahçe’de UEFA listesinde yer almayan Roberto Soldado, Mehmet Ekici, Nabil Dirar, Serdar Aziz ve Miha Zajc ile Mathieu Valbuena ve Yassine Benzia da maç kadrosunda yer almadı. Temsilcimizde bir diğer eksik de sarı kart cezalısı Maurico Isla’ydı.
ZENIT FENERBAHÇE MAÇI İLK 11’LERİ
STAT: Gazprom Arena
SAAT: 20.55
YAYIN: beIN SPORTS 1
ZENIT FENERBAHÇE MAÇI CANLI İZLE BAĞLANTISI (ÜYELİK GEREKTİRMEKTEDİR)
HAKEM: Michael Oliver
ZENIT: Lunev, Smolnikov, Ivanovic, Rakitskyi, Anyukov, Barrios, Hernani, Ozdoev, Azmoun, Driussi, Dzyuba
TEKNİK DİREKTÖR: Sergey Semak
FENERBAHÇE: Harun, Şener, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Victor Moses, Eljif, Alper, Ayew
TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal