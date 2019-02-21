Yıldız oyuncu UEFA Avrupa Ligi’nde kritik maç öncesi çapkınlık peşinde!

SÖZCÜ SKOR / DIŞ HABERLER UEFA Avrupa Ligi’nde Inter’in rakibi olan Avusturya temsilcisi Rapid Wien’de forma giyen 25 yaşındaki orta saha oyuncusu Philipp Schobesberger, ilginç bir haberle Avrupa’da gündeme geldi.

Son 32 Turu’nda ilk maçı evinde 1-0 kaybeden Viyana temsilcisi rövanş için Milano’nun yolunu tutarken Schobesberger, dünyaca ünlü çöpçatanlık uygulaması Tinder’da profil sayfasına “Modelimi arıyorum. İki geceliğine buradayım çabuk olsanız iyi edersiniz” yazdı. Deplasmandaki kritik maçın öncesinde ve sonrasında bir kaçamak arayan genç futbolcunun profil fotoğrafı ise eşleşmenin Viyana’da oynanan ilk maçından. Schobesberger yedekte başladığı maçta oyuna 53. dakikada dahil olmuştu. FIFA elle oynama kuralında değişikliğe gidiyor! FIFA`nın elle oynamama kuralında değişikliklere gideceği belirtildi. Yeni Kurallara göre vücudun yarısından yukarısında elle oynamanın cezası var, ancak yarısından aşağısında elle oynama sayılmayacak. İlgili Haberi Oku