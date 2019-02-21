UEFA Avrupa Ligi’nde tur atlayan takımlar belli oldu!

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu rövanşında adını bir üst tura yazdıran takımlar belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli ikinci organizasyonunun son 32 turu rövanşında karşılaşmalar sona erdi.

Turnuvada Türkiye’yi temsil eden takımlardan Fenerbahçe, 1-0 kazandığı maçın rövanşında deplasmanda Rusya’nın Zenit takımına 4. dakikada Magomed Ozdoev, 37. ve 76. dakikalarda Sardar Azmoun’un golleriyle 3-1 yenilerek turnuvaya veda etti. Sarı-lacivertli ekibin tek golünü, 43. dakikada Mehmet Topal kaydetti.

Galatasaray ise 2-1’lik mağlubiyetin rövanşında deplasmanda Benfica ile 0-0 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Bu sonuçlarla takımlarımızın Avrupa macerası sona ermiş oldu.

İlk maçını 1-0 kaybeden İngiltere temsilcisi Arsenal ise konuk ettiği Belarus ekibi BATE’yi 4. dakikada Zakhar Volkov (kendi kalesine), 39. dakikada Shkodran Mustafi ve 60. dakikada Sokratis Papastathopoulos’un ağları sarsmasıyla 3-0 mağlup ederek tur atlayan taraf oldu. Arsenal’de Mesut Özil, ilk 11’de başladığı karşılaşmada 90 dakika boyunca sahada kaldı.

İsviçre’nin Zürih takımını ilk maçta 3-1’le geçen İtalya temsilcisi Napoli de evinde oynadığı rövanş müsabakasını 43. dakikada Simone Verdi ve 75. dakikada Adam Ounas’ın golleriyle 2-0 kazanarak son 16 takım arasına kaldı.

Sonuçlar şöyle:

Sevilla (İspanya)-Lazio (İtalya): 2-0 (1-0)

Arsenal (İngiltere)-BATE (Belarus): 3-0 (0-1)

Villarreal (İspanya)-Sporting Lizbon (Portekiz): 1-1 (1-0)

Zenit (Rusya)-Fenerbahçe: 3-1 (0-1)

Valencia (İspanya)-Celtic (İskoçya): 1-0 (2-0)

Eintracht Frankfurt (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna): 4-1 (2-2)

Napoli (İtalya)-Zürih (İsviçre): 2-0 (3-1)

Salzburg (Avusturya)-Club Brugge (Belçika): 4-0 (1-2)

Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viktoria Plzen (Çekya): 3-0 (1-2)

Benfica (Portekiz)-Galatasaray: 0-0 (2-1)

Real Betis (İspanya)-Rennes (Fransa): 1-3 (3-3)

Chelsea (İngiltere)-Malmö (İsveç): 3-0 (2-1)

Dinamo Kiev (Ukrayna)-Olympiakos (Yunanistan): 1-0 (2-2)

Genk (Belçika)-Slavia Prag (Çekya): 1-4 (0-0)

Inter (İtalya)-Rapid Wien (Avusturya): 4-0 (1-0)

Bayer Leverkusen (Almanya)-Krasnodar (Rusya): 1-1 (0-0)