UEFA Avrupa Ligi’nde bugün hangi maçlar var? İşte Avrupa Ligi maç programı

Fenerahçe ve Galatsaray’ın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar ile kaldığı yerden devam ediyor. Güçlü takımların eşleşmelerinin yanı sıra ilk maçlarda sürpriz maç sonuçları da futbol severleri heyecanlandırıyor. İşte Avrupa Ligi maç programı…

AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

20.55 Arsenal (İngiltere)-BATE (Belarus)

20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viktoria Plzen (Çekya)

20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

20.55 Napoli (İtalya)-Zürih (İsviçre)

20.55 Salzburg (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)

20.55 Villarreal (İspanya)-Sporting Lizbon (Portekiz)

20.55 Valencia (İspanya)-Celtic (İskoçya)

20.55 Zenit (Rusya)-Fenerbahçe

23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Real Betis (İspanya)-Rennes (Fransa)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Krasnodar (Rusya)

23.00 Genk (Belçika)-Slavia Prag (Çekya)

23.00 Inter (İtalya)-Rapid Wien (Avusturya)

23.00 Chelsea (İngiltere)-Malmö (İsveç)

23.00 Benfica (Portekiz)-Galatasaray