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UEFA Avrupa Ligi’nde bugün hangi maçlar var? İşte Avrupa Ligi maç programı
Uefa Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi’nde bugün hangi maçlar var? İşte Avrupa Ligi maç programı

Avrupa Ligi'nde bugün oynananacak maçlar ile adını son 16 takım arasında yazdıran ekipler belli olacak. Birbirinden zorlu mücadelelere sahne olacak karşılaşmalar arasında temsilcilerimiz Fenerbahçe ile Galatasaray'ın da maçları yer alıyor. İşte Avrupa Ligi maç programı...

21 Şubat 2019 20:05

Fenerahçe ve Galatsaray’ın yer aldığı UEFA Avrupa Ligi heyecanı bugün oynanacak karşılaşmalar ile kaldığı yerden devam ediyor. Güçlü takımların eşleşmelerinin yanı sıra ilk maçlarda sürpriz maç sonuçları da futbol severleri heyecanlandırıyor. İşte Avrupa Ligi maç programı…

AVRUPA LİGİ MAÇ PROGRAMI

20.55 Arsenal (İngiltere)-BATE (Belarus)

20.55 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Viktoria Plzen (Çekya)

20.55 Eintracht Frankfurt (Almanya)-Shakhtar Donetsk (Ukrayna)

20.55 Napoli (İtalya)-Zürih (İsviçre)

20.55 Salzburg (Avusturya)-Club Brugge (Belçika)

20.55 Villarreal (İspanya)-Sporting Lizbon (Portekiz)

20.55 Valencia (İspanya)-Celtic (İskoçya)

20.55 Zenit (Rusya)-Fenerbahçe

23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Olympiakos (Yunanistan)

23.00 Real Betis (İspanya)-Rennes (Fransa)

23.00 Bayer Leverkusen (Almanya)-Krasnodar (Rusya)

23.00 Genk (Belçika)-Slavia Prag (Çekya)

23.00 Inter (İtalya)-Rapid Wien (Avusturya)

23.00 Chelsea (İngiltere)-Malmö (İsveç)

23.00 Benfica (Portekiz)-Galatasaray

Son güncelleme 20:05 | 21 Şubat 2019
GÜNÜN MAÇLARI
Sivasspor
Bugün - 13:30
-
Antalyaspor
Alanyaspor
Bugün - 16:00
-
Kasimpasa S.K.
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PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 14 48
2 Galatasaray
22 12 42
3 Besiktas
22 11 39
4 Trabzonspor
23 10 36
5 Yeni Malatyaspor
23 9 34
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