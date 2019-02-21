Trabzonspor, Göztepe deplasmanında çıkış arıyor!

Sportoto Süper Lig’de Galatasaray´ın ardından Aytemiz Alanyaspor´a da mağlup olarak son iki maçından puan çıkaramayan Trabzonspor, 23´üncü hafta mücadelesinde yarın deplasmanda Göztepe´ye konuk olacak. Bordo-mavililer bu maçı kazanarak iki hafta sonra 3 puanla tanışmayı ve yeniden üst sıralara doğru yükselişe geçmeyi hedefliyor. Bornova Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 20.30´da başlayacak.

KARAMAN´DAN İKİ DEĞİŞİKLİK BEKLENİYOR

Trabzonspor´da bu maç öncesi Onazi, Pereira ile Ibanez´in sakatlıkları bulunuyor. Yine tedavileri devam eden Uğurcan ile Amiri´nin durumları yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacak. Teknik direktör Ünal Karaman´ın ligde son oynanan Aytemiz Alanyaspor maçının 11´inden farklı olarak sol bekte Amiri´nin yerine sakatlığının ardından takıma dönen Novak´a, sakatlığı nedeniyle hafta içi antrenmanlarda takımla çalışamayan Abdülkadir Ömür´ün yerine ise Abdulkadir Parmak´a görev vermesi bekleniyor.

GÖZTEPE İLE 22´NCİ RANDEVU

Trabzonspor ile Göztepe, yarın İzmir’de oynayacakları maçla birlikte ligde 22´nci kez karşı karşıya gelecek. Taraflar arasında bugüne kadar oynanan 21 lig karşılaşmasında Trabzonspor´un 8, Göztepe´nin 4 galibiyeti bulunuyor. 9 maç ise beraberlikle tamamlandı. Bordo-mavililer söz konusu karşılaşmalarda 29 gol atarken, kalesinde 16 gol gördü. Ligin ilk yarısında Trabzon’da oynanan karşılaşmayı Göztepe 2-1 kazanmıştı.

TRABZONSPOR’UN GÖZTEPE MAÇI MUHTEMEL 11’İ ŞU ŞEKİLDE:

Arda- Kamil Ahmet, Hüseyin, Hosseini, Novak- Sosa, Yusuf- Abdulkadir Parmak, Ekuban, Nwakaeme- Rodallega

SAKAT: Onazi, Pereira, Ibanez (Uğurcan, Amiri belirsiz)

CEZALI: Yok

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