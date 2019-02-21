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SON DAKİKA | Beşiktaş Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek
Futbol

SON DAKİKA | Beşiktaş Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında oynanacak Beşiktaş - Fenerbahçe derbisinin hakemi Bülent Yıldırım oldu.

21 Şubat 2019 11:30

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbi maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park’ta saat 21.00’de başlayacak derbide düdük çalacak Bülent Yıldırım’ın yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz olacak.

Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Serkan Tokat yapacak.

İşte TFF’den yapılan açıklama:

Yarın:

20.30 Göztepe-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu

20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek

23 Şubat Cumartesi:

13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen

19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya

24 Şubat Pazar:

13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler

16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler

19.00 Galatasaray-Akhisarspor: Suat Arslanboğa

25 Şubat Pazartesi:

21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım

Son güncelleme 12:55 | 21 Şubat 2019
beşiktaş Fenerbahçe
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