SON DAKİKA | Beşiktaş Fenerbahçe derbisini Bülent Yıldırım yönetecek

Spor Toto Süper Lig’in 23. haftasında Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında 25 Şubat Pazartesi günü oynanacak derbi maçı hakem Bülent Yıldırım yönetecek.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, Vodafone Park’ta saat 21.00’de başlayacak derbide düdük çalacak Bülent Yıldırım’ın yardımcıları Mustafa Emre Eyisoy ve Asım Yusuf Öz olacak.
Müsabakanın dördüncü hakemliğini ise Serkan Tokat yapacak.
İşte TFF’den yapılan açıklama:
Yarın:
20.30 Göztepe-Trabzonspor: Mustafa Öğretmenoğlu
20.30 Çaykur Rizespor-Evkur Yeni Malatyaspor: Hüseyin Göçek
23 Şubat Cumartesi:
13.30 Demir Grup Sivasspor-Antalyaspor: Cüneyt Çakır
16.00 Aytemiz Alanyaspor-Kasımpaşa: Abdulkadir Bitigen
19.00 Medipol Başakşehir-Bursaspor: Halis Özkahya
24 Şubat Pazar:
13.30 MKE Ankaragücü-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Halil Umut Meler
16.00 Atiker Konyaspor-İstikbal Mobilya Kayserispor: Arda Kardeşler
19.00 Galatasaray-Akhisarspor: Suat Arslanboğa
25 Şubat Pazartesi:
21.00 Beşiktaş-Fenerbahçe: Bülent Yıldırım