Sisteme uymuyorsan yok olursun

ÇİÇEĞİ burnunda MHK'ya başarılar diliyorum. İşleri gerçekten zor, 23. hafta hakem atamalarını yapacaklar ve kıyametin kopması muhtemel bir maç olan Beşiktaş-Fenerbahçe derbisi VAR! Bitiş düdüğünden sonra mağduru olmayan bir derbiye hiç rastlamadığımıza göre yeni kurulun yapacağı atamaları da herkes merakla bekliyor. Mustafa Çulcu'ya kalsa derbiye Fırat Aydınus'tan başkasını atamaz. Sabri Çelik ise Bülent Yıldırım'cıdır. Eee şimdi Ali Palabıyık olmaz, Cüneyt Çakır emniyet supabı ama bir hafta önce Beşiktaş'ın maçını yönetmiş, olmaz. Halil Umut Meler'in hem Beşiktaş hem de Fenerbahçe ile sorun yaşadığını göz önüne alırsak… yani yasaklı hakemler dönemi devam edecek gibi gözüküyor!

KONUŞMALARI YAYINLAYACAKLAR MI?

HAKEMLERIMIZIN özgüvenini yerle bir eden ‘VAR', canı yanan kulüplerin ağzından düşmüyor. Yeniliğe karşı değilim ancak sezon başı hayatımıza giren ve eleştirilerin merkezindeki VAR'ı yine bir hakemin yönettiği gerçeğini unutmayalım. VAR ile hakemler arasındaki görüşmeleri bazı ülkeler maçtan sonra yayınlarken her ne hikmetse bizde yayınlanmıyor. Bu da doğal olarak şüpheleri bir kat daha arttırıyor. Dünkü, ‘Tiyatroda son perde' başlıklı yazıma konu olan bazı iddiaları da destekliyor. Her söyleneni yapan, sorun çıkarmayan hakemler iyi paralar kazanırken, talimatlara uymayan hakemler yok olup gitmeye mahkûm mu edilecek?

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