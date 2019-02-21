Sardar Azmoun kimdir? Sardar Azmoun Türk mü?

Sardar Azmoun, Fenerbahçe karşısında attığı iki golle dikkatleri üzerine çekti. Sardar Azmoun nereli, Türk mü sorusuna yanıt arayan futbol severler için sorunun cevabı haberimizin içerisinde yer alıyor. Sardar Azmoun kimdir?

SARDAR AZMOUN NERELİ?

Sardar Azmoun, 1 Ocak 1995 tarihinde İran’da dünyaya geldi. Azmoun’un ailesi ise Türkmen asıllı. Profesyonel futbol kariyerine İran kulüplerinden Sepahan’da başlayan Azmoun, daha sonra Rostov ve Rubin Kazan formaları giydi.

24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Ocak ayında 12 milyon euro’luk bonservis bedeli karşılığında Rubin Kazan’dan Zenit’e transfer oldu.