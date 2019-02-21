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Sardar Azmoun kimdir? Sardar Azmoun Türk mü?
Uefa Avrupa Ligi

Sardar Azmoun kimdir? Sardar Azmoun Türk mü?

Sardar Azmoun Fenerbahçe Zenit maçında en çok dikkat çeken isimlerin başında geldi. Gösterdiği performans kadar ismi ile de dikkat çeken futbolcu için "Sardar Azmoun nereli" sorusu merak konusu oldu. Peki Sardar Azmoun kimdir, Türk mü?

21 Şubat 2019 23:03

Sardar Azmoun, Fenerbahçe karşısında attığı iki golle dikkatleri üzerine çekti. Sardar Azmoun nereli, Türk mü sorusuna yanıt arayan futbol severler için sorunun cevabı haberimizin içerisinde yer alıyor. Sardar Azmoun kimdir?

SARDAR AZMOUN NERELİ?

Sardar Azmoun, 1 Ocak 1995 tarihinde İran’da dünyaya geldi. Azmoun’un ailesi ise Türkmen asıllı. Profesyonel futbol kariyerine İran kulüplerinden Sepahan’da başlayan Azmoun, daha sonra Rostov ve Rubin Kazan formaları giydi.

24 yaşındaki oyuncu, geçtiğimiz Ocak ayında 12 milyon euro’luk bonservis bedeli karşılığında Rubin Kazan’dan Zenit’e transfer oldu.

Son güncelleme 23:03 | 21 Şubat 2019
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