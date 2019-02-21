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Rusya’da Fenerbahçe alarmı!
Uefa Avrupa Ligi

Rusya’da Fenerbahçe alarmı!

Fenerbahçe’nin Avrupa Ligi'nde Zenit ile oynayacağı maç öncesi sarı-lacivertli taraftarlar, polis eşliğinde stadyuma götürüldü.

21 Şubat 2019 20:48

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında bu akşam karşılaşacağı Zenit maçı için Petersburg'a giden yaklaşık 350 Fenerbahçe taraftarı maça 2 saat kala toplandı. Sarı-lacivertli taraftarlarının 400 bilet satın aldığı toplamda ise 47 bin bilet satıldığını açıklandı. Daha önce belirlenen noktada toplanan Fenerbahçe taraftarları için belediye ve özel otobüsler dahil toplam 7 otobüs tahsis edildi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Rus polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlenirken, yaklaşık 1 minibüs, 5 otomobil ile Rus polisleri Fenerbahçe otobüslerine eşlik etti. Sarı-lacivertli taraftarlar toplanma alanlarında polis eşliğinde otobüslerine bindirilerek stada götürüldü.

Son güncelleme 20:48 | 21 Şubat 2019
Fenerbahçe rusya zenit
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