Rusya’da Fenerbahçe alarmı!

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında bu akşam karşılaşacağı Zenit maçı için Petersburg'a giden yaklaşık 350 Fenerbahçe taraftarı maça 2 saat kala toplandı. Sarı-lacivertli taraftarlarının 400 bilet satın aldığı toplamda ise 47 bin bilet satıldığını açıklandı. Daha önce belirlenen noktada toplanan Fenerbahçe taraftarları için belediye ve özel otobüsler dahil toplam 7 otobüs tahsis edildi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Rus polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlenirken, yaklaşık 1 minibüs, 5 otomobil ile Rus polisleri Fenerbahçe otobüslerine eşlik etti. Sarı-lacivertli taraftarlar toplanma alanlarında polis eşliğinde otobüslerine bindirilerek stada götürüldü.