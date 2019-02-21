PSG’den Metehan Güçlü’ye profesyonel sözleşme!

2012 yılında Kylian Mbappe ile birlikte PSG Performans Geliştirme Merkezi’ne giriş yapan Metehan Güçlü, 2016 yılında PSG U17 takımıyla lig şampiyonluğu yaşadı.

21 maçta attığı 25 golle göz doldurdu. 2015/16 sezonunda PSG U19 takımıyla da 2 resmi maça çıktı. Bu sezon başından beri de PSG Rezerv takımıyla National 2 Ligi’nde boy gösteren Metehan, 16 maçta 11 gol attı ve profesyonel takımla idmanlara çıkacak seviyeye yükseldiğini kanıtladı.

Teknik Direktör Thomas Tuchel’in dikkatini çeken genç golcü, PSG’nin geçtiğimiz ay Katar’da yaptığı kış kampında, takımın as oyuncularıyla birlikteydi. Şampiyonlar Ligi eleme maçları için verilen listeye adını yazdırdı. 2017 yılından bu yana Paris ekibinin kadrosunda yer alan milli futbolcumuz, takımıyla 2022 yılına kadar sürecek olan profesyonel sözleşmeye imza attı.

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