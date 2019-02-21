PFDK cezaları açıkladı! Jahovic ve Adem Büyük’e 2 maç men

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Evkur Yeni Malatyasporlu Adem Büyük ve Göztepeli Adis Jahovic’e ikişer maç ceza verdi.

TFF’den yapılan açıklamada, kurulun Spor Toto Süper Lig’in 22. haftasındaki Beşiktaş müsabakasında kırmızı kart gören Adem ile Fenerbahçe karşılaşmasında oyundan atılan Jahovic’e ikişer maç ceza verdiği bildirildi. Jahovic’e ayrıca 8 bin 500 lira para cezası verildiği kaydedildi.

Disiplin kurulunun, Kasımpaşa’ya Galatasaray müsabakasına biletsiz seyirci aldığı gerekçesiyle 100 bin lira para cezası kestiği aktarıldı. Kasımpaşa idarecisi Cüneyt Söylen’e ise 20 bin lira para cezası uygulandığı vurgulandı.

PFDK’nin saha olayları nedeniyle Beşiktaş’a 30 bin lira, Evkur Yeni Malatyaspor ile Trabzonspor’a 20’şer bin lira, çirkin ve kötü tezahürattan dolayı Atiker Konyaspor’a 20 bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Evkur Yeni Malatyaspor, Atiker Konyaspor, Trabzonspor ve Bursaspor’un bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

ÜMİT ÖZAT’A 1 MAÇ MEN

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu, Spor Toto 1. Lig takımlarından Adana Demirspor’un teknik direktörü Ümit Özat’ı 1 maçtan men etti.

Kurulun, Özat’a Hatayspor müsabakasındaki sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 resmi müsabaka soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı ve 6 bin 500 lira para cezası verdiği aktarıldı.

PFDK’nin Hatayspor Kulübü idarecileri Mithat Baklacı ile Aydın Toksöz’e 7’şer gün hak mahrumiyeti 4 bin 500’er lira para cezası kestiği kaydedildi.

Kurulun, Eskişehirspor ve Abalı Denizlispor’a saha olayları, Afjet Afyonspor’a ise çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle 10’ar bin lira para cezası verdiği bildirildi.

Gazişehir Gaziantep ve Afjet Afyonspor’un bazı taraftarlarının elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

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