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Paris Saint Germain, Lassana Diarra’nın sözleşmesini feshetti! Kariyerini noktaladı
Fransa Ligue 1

Paris Saint Germain, Lassana Diarra’nın sözleşmesini feshetti! Kariyerini noktaladı

Fransa devi Paris Saint Germain, 33 yaşındaki Lassana Diarra'nın sözleşmesinin feshedildiğini duyurdu. Tecrübeli futbolcu profesyonel kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

21 Şubat 2019 19:51

SKOR DIŞ HABERLER / Bir dönemin en önemli orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilen Lassana Diarra, Paris Saint Germain ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettikten sonra kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Ocak 2018’de PSG’ye transfer olan 33 yaşındaki Fransız yıldız, bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu. PSG’den yapılan açıklamada sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Diarra ile karşılıklı anlaşma sonucunda sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Fransız futbolcu da profesyonel kariyerine nokta koyduğunu ifade etti.

Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Diarra, Chelsea, Arsenal, Real Madrid, Lokomotiv Moskova ve Marsilya gibi takımlarda forma giydi.

Tecrübeli futbolcu Fransa Milli Takımı’nın formasını da 34 kez terletti.

PSG’den yapılan açıklama;

21 Şubat 2019 Carlos Kameni`den İspanyol basınına şok açıklamalar: `Boş yapıyorlar!` Fenerbahçe`de kadro dışı bırakılan tecrübeli kaleci Carlos Kameni, İspanya`nın ünlü gazetesi Marca`ya flaş açıklamalarda bulundu. Haber Kameni`nin Türkiye cehennemi başlığıyla verilirken Kameni kendisinin sebepsiz yere kadro dışı bırakıldığını ifade etti. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 19:51 | 21 Şubat 2019
lassana diarra Paris Saint Germain
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