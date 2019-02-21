Paris Saint Germain, Lassana Diarra’nın sözleşmesini feshetti! Kariyerini noktaladı

SKOR DIŞ HABERLER / Bir dönemin en önemli orta saha oyuncularından biri olarak kabul edilen Lassana Diarra, Paris Saint Germain ile sözleşmesini karşılıklı olarak feshettikten sonra kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Ocak 2018’de PSG’ye transfer olan 33 yaşındaki Fransız yıldız, bir süredir sakatlığı nedeniyle forma giyemiyordu. PSG’den yapılan açıklamada sözleşmesi sezon sonu sona erecek olan Diarra ile karşılıklı anlaşma sonucunda sözleşmesinin feshedildiği duyuruldu.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Fransız futbolcu da profesyonel kariyerine nokta koyduğunu ifade etti.

Daha önce Galatasaray ve Fenerbahçe ile adı anılan Diarra, Chelsea, Arsenal, Real Madrid, Lokomotiv Moskova ve Marsilya gibi takımlarda forma giydi.

Tecrübeli futbolcu Fransa Milli Takımı’nın formasını da 34 kez terletti.

PSG’den yapılan açıklama;

Le Paris Saint-Germain et Lassana Diarra ont trouvé un accord pour résilier le contrat qui les liait jusqu'au 30 juin 2019. pic.twitter.com/h8LRJ0a1Vk — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) 21 Şubat 2019

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