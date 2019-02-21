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Milliler’in rakipleri belli oldu
Milli Takımlar

Milliler’in rakipleri belli oldu

A Milli Kadın Futbol Takımı 2021 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'nda Hollanda, Rusya, Slovenya, Kosova ve Estonya ile mücadele edecek.

21 Şubat 2019 17:16

A Milli Kadın Futbol Takımı’nın 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri’ndeki rakipleri belli oldu. İsviçre’nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekiminde Türkiye, A Grubu’nda Hollanda, Rusya, Slovenya, Kosova ve Estonya ile eşleşti.

Elemelerde 9 grupta toplam 47 takım mücadele edecek. A ve B gruplarında altışar, C, D, E, F, G, H ve I gruplarında ise beşer takım yer alıyor.

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Gruplarını lider tamamlayan takımlar ile en iyi 3 grup ikincisi şampiyonaya gitmeye hak kazanacak. Elemelerden şampiyonaya katılma hakkı elde edecek son 3 takım ise en iyi 3 grup ikincisi dışındaki ikinciler (6 takım) arasında yapılacak play-off müsabakalarıyla belli olacak. Ev sahibi İngiltere ise turnuvaya direkt katılacak.  26 Ağustos’ta başlayacak grup eleme maçları, 22 Eylül 2020’de tamamlanacak. Play-off müsabakaları 19-27 Ekim 2020’de oynanacak. Şampiyona ise Temmuz 2021’de gerçekleştirilecek.

Son güncelleme 17:16 | 21 Şubat 2019
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