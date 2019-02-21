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Metehan Güçlü kimdir? PSG Metehan Güçlü ile sözleşme imzaladı
Fransa Ligue 1

Metehan Güçlü kimdir? PSG Metehan Güçlü ile sözleşme imzaladı

Metehan Güçlü, PSG ile ile 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. Türkiye U19 Milli Takımı'nda forma giyen Metehan Güçlü kimdir merak ediliyor. İşte Metehan Güçlü hakkında merak edilenler...

21 Şubat 2019 20:31

Fransız devi Paris Saint Germain, altyapısından yetiştirdiği Türk futbolcu Metehan Güçlü 3 yıllık profesyonel sözleşme imzaladı. 2012 yılında Kylian Mbappe ile birlikte PSG Performans Geliştirme Merkezi'ne giriş yapan Metehan Güçlü, 2016 yılında PSG U17 takımıyla lig şampiyonluğu yaşamıştı. Peki, Metehan Güçlü kimdir, kaç yaşında?

METEHAN GÜÇLÜ KİMDİR?

Paris Saint Germain ile profesyonel sözleşme imzalayan Metehan Güçlü, 2 Nisan 1999 tarihinde Fransa’nın Montfermeil ilinde dünyaya geldi ve 2012 ile 2017 yılları arasında PSG’nin altyapısında oynadı.

19 yaşında olan ve santrfor pozisyonunda görev yapan Metehan, 2012 yılında Fransız kulübünün oyuncu yetiştirme merkezi AS Bondy’e katılmış ve Kylian Mbappe’yle takım arkadaşı olmuştu.

PSG’nin U-17 takımında 2016 yılında lig şampiyonluğu yaşayan Türk futbolcu, 21 maçta 25 kez fileleri sarsarak gol krallığına ulaşmıştı.

Son güncelleme 20:31 | 21 Şubat 2019
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