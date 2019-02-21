Zenit Fenerbahçe özet! MAÇ ÖZETİ: Fenerbahçe Avrupa Ligi’ne veda etti

UEFA Avrupa Ligi’nde Fenerbahçe Zenit’e 3-1 yenilerek turunuvaya veda etti. Her türlü beraberlik ve gollü tek farklı yenilgilerin Fenerbahçe’ye yaramasına rağmen karşılaşmada 2. golü bulamayınca turu geçen taraf Rus ekibi Zenit oldu. 4’te Ozdoev’in golüyle Zenit 1-0 öne geçti. Azmoun 37’de skoru 2-0’a getirdi. 43’te Mehmet Topal sol ayağıyla ceza sahası dışından falsolu muhteşem bir vuruş yaptı ve skoru 2-1’e getirdi. 76’da Azmoun’un golüyle skor 3-1 oldu. Maçı geri kalanında başka gol gelmeyince Fenerbahçe Avrupa Ligi’ne veda eden taraf oldu. İşte Fenerbahçe Zenit özet…

ZENİT FENERBAHÇE ÖZET İZLE

ZENİT TARAFTARINDAN FESLİ KANARYA KOREOGRAFİSİ

UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ikinci maçında Fenerbahçe, Rusya ekibi Zenit'e konuk oldu. Gazprom Arena'da saat 20.55'te başlayan maçta İngiliz hakem Michael Oliver düdük çaldı. Oliver'in yardımcılıklarını ise Stuart Burt ile Simon Bennett üstlendi.

Turda evinde oynadığı ilk maçı 1-0'lık üstünlükle kapatan Fenerbahçe, Rusya deplasmanın da istediğini alarak adını bir üst tura yazdırmak istiyor. Gazprom Arena'daki zorlu maç öncesinde sarı lacivertli ekipte UEFA listesinde yer almayan Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar'ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc da takımda yer alamadı. Öte yandan sakatlığı bulunan Valbuena, federasyon listesinde bulunmadığı için performansında düşüklük olan Benzia ile sarı kart cezası bulunan Isla da maç kadrosunda dahil edilmedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, turun ilk maçına göre kadroda 3 değişik isim ile sahaya çıktı. İlk maçta 11'de görev alan Isla, Valbuena ve Slimani'nin yerine Şener, Alper ve Ayew sahaya çıktı.

Ersun Yanal, Zenit karşısına şu 11'le çıktı: Harun – Şener, Sadık, Skrtel, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Eljif, Moses, Alper, Ayew.

HAKEMDEN TARTIŞILAN KARAR

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında Fenerbahçe'nin Zenit ile deplasmanda oynadığı karşılaşmada skandal bir karara imza atıldı. Karşılaşmanın henüz 4. dakikasında geriye düşen Fenerbahçe, ilk 10 dakikanın ardından rakip yarı alanda daha fazla oynamaya başladı. Karşılaşmanın 13. dakikasında yaşanan bir pozisyonda Eljif Elmas'a ceza sahası içinde yapılan hareket, hakem Michael Oliver tarafından es geçildi.

Kullanılan serbest vuruşta Martin Skrtel'in şutu takım arkadaşından döndü. Daha sonra atağı devam ettiren Fenerbahçe'de yine Martin Skrtel, ceza sahası içinde aldığı topu altı pasa gönderdi. Yapılan ortaya kafa vurmak için yükselen Eljif Elmas'a rakip takım savunması tarafından müdahale edildi. Dengesi bozulan Eljif Elmas, kafa vuruşunu yapamadı. Hakem Michael Oliver, pozisyonda devam kararı verdi.

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RUSYA’DA FENERBAHÇE ALARMI

Fenerbahçe’nin UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu rövanş maçında bu akşam karşılaşacağı Zenit maçı için Petersburg’a giden yaklaşık 350 Fenerbahçe taraftarı maça 2 saat kala toplandı. Sarı-lacivertli taraftarlarının 400 bilet satın aldığı toplamda ise 47 bin bilet satıldığını açıklandı. Daha önce belirlenen noktada toplanan Fenerbahçe taraftarları için belediye ve özel otobüsler dahil toplam 7 otobüs tahsis edildi. Herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için Rus polisinin yoğun güvenlik önlemleri aldığı gözlenirken, yaklaşık 1 minibüs, 5 otomobil ile Rus polisleri Fenerbahçe otobüslerine eşlik etti. Sarı-lacivertli taraftarlar toplanma alanlarında polis eşliğinde otobüslerine bindirilerek stada götürüldü.

ZENİT’TEN TÜRKÇE PAYLAŞIM

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu'nda Fenerbahçe, evinde 1-0 kazandığı maçın rövanşında Rus ekibi Zenit'e 3-1 mağlup olarak elendi. Zenit, Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmanın ardından resmi Twitter hesabından Türkçe bir paylaşımda bulundu.

Paylaşılan mesajda ‘Maçın özetini izlemeyi unutmayın beyler!' yazısına yer verildi.