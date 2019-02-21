Hürriyet muhabiri Ahmet Ercanlar: ‘Yazdıklarıma izin verilmiyor’

Demirören Medya’ya ait Hürriyet Gazetesi’nde Fenerbahçe muhabirliği yapan Ahmet Ercanlar, Asist Analiz programında görevinden ayrılmak istediğini çarpıcı detaylar vererek açıkladı.

Çalıştığı kurumun insan kaynakları tarafından görüşmeye çağrıldığını söyleyen Ercanlar, “Önüme dosya yığıldı. Ali Koç lehine attığım tweet’ler, hakemleri eleştirdiğim tweet’ler. Hakikaten üzüldüm” ifadelerini kullandı.

Yaptığı haberlerin sansüre uğradığını dile getiren Ercanlar, “Yazdığım şeylere izin verilmiyor, söylediklerime izin verilmiyor. Fenerbahçe lehine yazdığın zaman kötü gazetecisin, aleyhine yazınca iyi gazetecisin. Bu nasıl düzen” dedi.

Fenerbahçe`den Demirören Medya`ya tepki: `Hürriyet, Posta, Milliyet, Fanatik yayınlamadı` Fenerbahçe Kulübü`nün resmi Twitter hesabından yayınlanan videoda, Başkan Ali Koç`un TFF Başkan Vekili Nihat Özdemir hakkında yaptığı açıklamaların TFF Başkanı Yıldırım Demirören`e ait medya organlarında yer almamasına tepki gösterildi. İlgili Haberi Oku

İşte Ahmet Ercanlar’ın çarpıcı açıklamalarından satır başları;

“Bizler hayatımızı gazetecilikten kazanan insanlarız. Dün sabah saatlerinde gazeteye çağırıldım önüme dosya yığıldı. Ali Koç lehine attığım tweet’ler, hakemleri eleştirdiğim tweet’ler. Hakikaten üzüldüm. Savunmamda ‘ben gazeteciyim, hakemi eleştiremeyeceksem neden gazetecilik yapayım?’ dedim. Onuruma dokundu önüme konulan şeyler. 10 yıllık bir emeğim var. Bu 10 yıllık emeğim kolay değil iyi kötü bir sürü şey yaşadık. Hürriyet bana çok şey verdi. Belki onlar sayesinde ismim duyuldu ama geldiğimiz noktada o yılların ayrılma zamanının geldiğini gösteriyor.”

“FENERBAHÇE ŞİKE YAPTI DESEYDİM DAHA ÇOK PARA KAZANIRDIM”

“Yıllarca herkese teklifler geldi bana gelmedi mesela. Doğruyu söyledim çünkü. Herkese aykırı şeyler söyledim. Mevcut Fenerbahçe muhabirlerinden biri mesaj attı bir gün. Bana ‘sen taraflısın Fenerbahçe’nin şike yaptığını yazmıyorsun. Seni takip etmeyeceğim’ dedi. Ben de ‘takip etme kardeşim Fenerbahçe şike yapmadı’ dedim. Ben buna inandım sonuna kadar bunu savundum. Fenerbahçe şike yaptı deseydim daha çok para kazanırdım. O günlerde FETÖ rüzgarına kapılıp gidenler çok güzel paralar kazandı. O günlerde çok kaybettim, kaybederken de en azından başımı yastığa huzurlu koydum”

“BU NASIL DÜZEN”

“Fenerbahçe lehine yazdığın zaman kötü gazetecisin, aleyhine yazınca iyi gazetecisin. Bu nasıl düzen. Ben gereken kişilere gereken şeyleri söyledim. Bundan sonra ne olursa olsun. Tazminatımı hesaplasınlar ben gidiyorum dedim. Bundan sonrası artık onlara kalmış. Allah’a şükür kimseden korkum yok. Ailemle beraber bir şekilde yaşayıp gideriz”