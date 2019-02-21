Galatasaraylı bir taraftar Lizbon’da gözaltına alındı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu bu akşam oynanacak Benfica-Galatasaray rövanş maçı öncesinde Portekiz'in başkenti Lizbon'a giden Türk taraftarlar dün akşam saatlerinde istenmeyen olaylara karıştı. Adı açıklanmayan bir taraftarın, polis memur ile yaşadığı sorundan dolayı gözaltına alındığı bildirildi.

Polis kaynağına göre Galatasaray taraftarlarının verdiği rahatsızlık nedeniyle Lizbon’da Kamu Güvenliği Polisi müdahaleye gerek duydu. Taraftarlardan bir kişinin, polisle yaşadığı sorun nedeniyle gözaltına alındığı ifade edildi.

Benfica Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim basın toplantısı düzenledi: `Şartlar ne olursa olsun...` Benfica Galatasaray maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Fatih Terim maç öncesi flaş açıklamalarda bulundu. Terim, Galatasaray şartlar ne olursa olsun kazanmak için elinden geleni yapar. Olmazsa tebrik eder geçer. Yarın maçın bitimine kadar mücadele etmemiz lazım dedi. Terim kadro derinliğinden Bizim yediğimiz cezalar dolayısıyla kadromuz kısıtlıydı, şimdi daha da az bir sayıdan seçiyoruz. Bu Benfica için geçerli değil sözleriyle yakındı. İlgili Haberi Oku