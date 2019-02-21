SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Mansur Yavaş: 1 Nisan'da Ankara kirli siyasetten kurtulacak
Galatasaraylı bir taraftar Lizbon’da gözaltına alındı
Galatasaray

Galatasaraylı bir taraftar Lizbon’da gözaltına alındı

UEFA Avrupa Ligi'nde Benfica ile Galatasaray arasında oynanacak maç için Portekiz'e giden sarı-kırmızılı taraftardan bir kişi gözaltına alındı.

21 Şubat 2019 09:51

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu bu akşam oynanacak Benfica-Galatasaray rövanş maçı öncesinde Portekiz'in başkenti Lizbon'a giden Türk taraftarlar dün akşam saatlerinde istenmeyen olaylara karıştı. Adı açıklanmayan bir taraftarın, polis memur ile yaşadığı sorundan dolayı gözaltına alındığı bildirildi.

Polis kaynağına göre Galatasaray taraftarlarının verdiği rahatsızlık nedeniyle Lizbon’da Kamu Güvenliği Polisi müdahaleye gerek duydu. Taraftarlardan bir kişinin, polisle yaşadığı sorun nedeniyle gözaltına alındığı ifade edildi.

20 Şubat 2019 Benfica Galatasaray maçı öncesi Fatih Terim basın toplantısı düzenledi: `Şartlar ne olursa olsun...` Benfica Galatasaray maçı öncesi basın toplantısı düzenleyen Fatih Terim maç öncesi flaş açıklamalarda bulundu. Terim, Galatasaray şartlar ne olursa olsun kazanmak için elinden geleni yapar. Olmazsa tebrik eder geçer. Yarın maçın bitimine kadar mücadele etmemiz lazım dedi. Terim kadro derinliğinden Bizim yediğimiz cezalar dolayısıyla kadromuz kısıtlıydı, şimdi daha da az bir sayıdan seçiyoruz. Bu Benfica için geçerli değil sözleriyle yakındı. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 09:51 | 21 Şubat 2019
BENFİCA galatasaray polis taraftar
GÜNÜN MAÇLARI
Caykur Rizespor
Bugün - 20:30
-
Yeni Malatyaspor
Göztepe S.K.
Bugün - 20:30
-
Trabzonspor
TÜMÜNÜ GÖR
PUAN DURUMU
OGP
1 Istanbul Basaksehir
22 14 48
2 Galatasaray
22 12 42
3 Besiktas
22 11 39
4 Yeni Malatyaspor
22 9 34
5 Konyaspor
22 8 34
TÜMÜNÜ GÖR