Fenerbahçe’den Demirören Medya’ya tepki: ‘Hürriyet, Posta, Milliyet, Fanatik yayınlamadı’

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Nihat Özdemir hakkında yaptığı açıklamalara TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in sahibi olduğu yayın organlarında yer verilmemesi sarı lacivertli camiada tepkiyle karşılandı.

Nihat Özdemir’in Fenerbahçe ve Ali Koç aleyhine yaptığı açıklamaların ardından Çarşamba günü bir açıklama yayınlayan Ali Koç, Özdemir ile yaptığı görüşmenin detaylarını açıklamıştı.

SON DAKİKA | Fenerbahçe Başkanı Ali Koç`tan Nihat Özdemir`e yanıt: `Üzülsem mi, kızsam mı...` Son dakika gelişmesi... Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, TFF yöneticisi Nihat Özdemir`in geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamalara yanıt verdi. Koç, Fenerbahçe`nin yaptığı açıklamalar boşa çıkartılmak için Nihat bey kullanılmış, ya da kendisini kullandırtmış. Üzülsem mi, kızsam mı bilemedim dedi İlgili Haberi Oku

Koç, “Bizim ifadelerimiz TFF’de ciddi rahatsızlıklara neden olmuş ve Fenerbahçe Spor Kulübü yönetiminin bu açıklamalarını boşa çıkartmak için Nihat bey kullanılmış veya Nihat bey kendini kullandırtmış” şeklinde konuştu.

Bu açıklamaların TFF Başkanı Yıldırım Demirören’in sahibi olduğu bazı medya organlarında yer almaması üzerine Fenerbahçe’nin resmi Twitter hesabından bir video daha paylaşıldı.

İşte son videoda yer alan açıklamalar;

“Sabah program toplantısını yaparken ve gazetelere bakarken önemli bir nokta dikkatimizi çekti. Kulübümüzü, camiamızı, tüm spor kamuoyunun oldukça yakından ilgilendiren bu açıklamalara ne yazık ki bugün Hürriyet, Milliyet, Posta ve tamamen spor odaklı bir gazete olan Fanatik’te yer verilmemişti. Bu tip açıklamalar normal şartlarda teknolojinin sağladığı imkanlarla yapıldığı an itibariyle tüm sayfalarda anbean paylaşılırdı. Ancak dün başkanımızın açıklamaları Hürriyet, Milliyet ve yine Fanatik’in internet sayfalarında da yer almadı. Camiamıza bu konuda bilgi vermek, bu farkındalığı yaratmak adına ekranlarımızda buna bir parantez açmak istedik. Fenerbahçe Spor Kulübü’nün bireyler, başkanları ve kulüplerine dair her gelişmeyi kulübümüzün yayın kanallarından ve Fenerbahçe’ye yer veren diğer mecralardan takip edebilirler.”

Camiamızın dikkatine sunarız. pic.twitter.com/5TRpbjEjs1 — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) 21 Şubat 2019

Hürriyet Gazetesi muhabiri Ahmet Ercanlar`dan çarpıcı açıklama: `Söylediklerime izin verilmiyor` Hürriyet Gazetesinin Fenerbahçe muhabiri Ahmet Ercanlar, katıldığı bir radyo programında istifa ettiğini açıkladı. Ercanlar, Twitter`da hakemler hakkında eleştirilerde bulunduğu için ve Fenerbahçe Başkanı Ali Koç lehine paylaşımlar yaptığı gerekçesiyle Demirören Medya`dan savunması istendiğini ifade etti ve çarpıcı açıklamalar yaptı. İlgili Haberi Oku