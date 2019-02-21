Fenerbahçe’den altyapıya transfer… Ali Efe Katırcı imzayı attı

Turgutlu Belediyesinden yapılan açıklamada, Belediye Başkanı Turgay Şirin’in, kulüp başkanı Hakan Sezer, Ali Efe Katırcı ve genç futbolcunun ailesiyle bir araya geldiği belirtildi.

Fenerbahçe'ye transfer olan Ali Efe’nin Turgutlu’nun gurur kaynağı olduğunu bildiren Turgay Şirin, “Kendisi Fenerbahçe Kulübü tarafından beğenildi ve transferi gerçekleşti. Kendisini tebrik ediyorum. Ailesini gönülden kutluyorum. Çok başarılı bir evlat yetiştirmişler” ifadelerini kullandı.

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Ali Efe Katırcı ise kendisini yetiştiren Turgutluspor'un antrenörlerine teşekkür ederek, Fenerbahçe'de başarılı olmak için elinden geleni yapacağını bildirdi.

Futbola Gençorduspor’da başlayan 17 Temmuz 2005 doğumlu orta saha oyuncusu, Turgutlu Ege Gençlikspor’dan sonra Turgutluspor’a transfer olmuştu.

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