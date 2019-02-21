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Erwin Koeman’dan sürpriz tercih! Umman Milli Takımı…
Dünyadan Futbol

Erwin Koeman’dan sürpriz tercih! Umman Milli Takımı…

Fenerbahçe'nin eski teknik direktörü Erwin Koeman, Umman Milli Takımı'nın yeni teknik direktörü oldu

21 Şubat 2019 11:21

Phillip Cocu ile birlikte Fenerbahçe’ye gelen ve Cocu’nun ayrılığının ardından bir dönem sarı lacivertli takımın teknik direktörü olan Erwin Koeman, sürpriz bir karara imza attı.

Bir süredir Umman federasyonu ile görüşmelerde bulunan Koeman, Umman Milli Takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sürpriz imza hakkında konuşan Koeman: “Umman’da yeni bir maceraya atılıyorum, herkes için sürpriz olabilir ama benim için değil ve ben böyle bir macera için kendimi hazır hissediyorum” dedi.

Umman Milli Takımı’nı son olarak bir başka Hollandalı Pim Verbeek çalıştırmıştı. Bursaspor’un eski teknik direktörü Paul Le Guen’de 2011-2015 yılları arasında Umman’ı çalıştırmıştı.

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Son güncelleme 11:23 | 21 Şubat 2019
Erwin Koeman Fenerbahçe umman
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