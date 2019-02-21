Erwin Koeman’dan sürpriz tercih! Umman Milli Takımı…

Phillip Cocu ile birlikte Fenerbahçe’ye gelen ve Cocu’nun ayrılığının ardından bir dönem sarı lacivertli takımın teknik direktörü olan Erwin Koeman, sürpriz bir karara imza attı.

Bir süredir Umman federasyonu ile görüşmelerde bulunan Koeman, Umman Milli Takımı ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Sürpriz imza hakkında konuşan Koeman: “Umman’da yeni bir maceraya atılıyorum, herkes için sürpriz olabilir ama benim için değil ve ben böyle bir macera için kendimi hazır hissediyorum” dedi.

Umman Milli Takımı’nı son olarak bir başka Hollandalı Pim Verbeek çalıştırmıştı. Bursaspor’un eski teknik direktörü Paul Le Guen’de 2011-2015 yılları arasında Umman’ı çalıştırmıştı.

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