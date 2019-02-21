CBC Sport uydu frekans ayarları! CBC nasıl izlenir?

Avrupa ve Dünyanın çeşitli yerlerinde oynanan spor karşılaşmalarını canlı izlemek isteyen sporseverler CBC Sport nasıl izlenir araştırıyor. Türkiye’de en çok takip edilen spor kanalları arasında yer alan Azerbaycan’da yayın yapan CBC kanalı uydu frekans ayarları merak ediliyor. Peki, CBC Sport nasıl izlenir? İşte, CBC Sport uydu frekans bilgileri…

CBC SPORT NASIL İZLENİR?

CBC Sport kanalı, AzerSpace 46° uydusundan yayın yapmakta. Öncelikle uydunuzun AzerSpace 46° uydusu olmak zorunda. Bu şartı sağladıktan sonra CBC Sport’u frekans ayarlarını girerek izleyebilirsiniz.

CBC SPORT UYDU VE FREKANS BİLGİLERİ

Uydu: AzerSpace 46° Frekans: 11135 H 27500