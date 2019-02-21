CANLI YAYIN: Zenit Fenerbahçe canlı izle! Fenerbahçe turu nasıl geçer?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında Zenit Fenerbahçe tekrar karşılaşıyor. Kadıköy’de oynanan ilk maçta Slimani’nin golü ile 1-0 sona eren Fenerbahçe Zenit maçı Rusya’da oynanacak rövanş ile üst tura çıkan takımı belirleyecek. Fenerbahçe her türlü beraberlik ve gollü tek farklı yenilgiler tur kapısını aralayacak. Zenit Fenerbahçe canlı izle…
FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?
İlk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, Rusya’dan tura yetecek skoru elde etmek istiyor. Fenerbahçe’ye tur için her türlü beraberliğin yanı sıra, gol atması halinde tek farklı mağlubiyetler de yetecek.
ZENİT FENERBAHÇE İLK 11
Zenit: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskiy, Smolnikov, Ozdoev, Hernani, Barrios, Azmoun, Dyzuba, Druissi
Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Moses, Eljif Elmas, Alper Potuk, Ayew
FENERBAHÇE 9 FUTBOLCUSUNU KULLANAMAYACAK
Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu kullanamayacak. Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar’ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc UEFA listesinde bulunmuyor. Ayrıca TFF listesinde de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesine alınmadı. Genç futbolcular Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesinde yer almıyor.