CANLI YAYIN: Zenit Fenerbahçe canlı izle! Fenerbahçe turu nasıl geçer?

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu ikinci maçında Zenit Fenerbahçe tekrar karşılaşıyor. Kadıköy’de oynanan ilk maçta Slimani’nin golü ile 1-0 sona eren Fenerbahçe Zenit maçı Rusya’da oynanacak rövanş ile üst tura çıkan takımı belirleyecek. Fenerbahçe her türlü beraberlik ve gollü tek farklı yenilgiler tur kapısını aralayacak. Zenit Fenerbahçe canlı izle…

ZENİT FENERBAHÇE CANLI İZLE

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

İlk maçı 1-0 kazanan sarı-lacivertliler, Rusya’dan tura yetecek skoru elde etmek istiyor. Fenerbahçe’ye tur için her türlü beraberliğin yanı sıra, gol atması halinde tek farklı mağlubiyetler de yetecek.

Zenit Fenerbahçe maçı canlı yayın (İlk yarı oynanıyor) | Zenit 1-0 Fenerbahçe | UEFA Avrupa Ligi Zenit Fenerbahçe maçı ile UEFA Avrupa Ligi`nde Son 32 Turu heyecanı devam ediyor. Zenit Fenerbahçe maçı canlı yayın anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR`da... Zenit Fenerbahçe canlı izle bağlantısı da haberde yer almakta. Temsilcimiz kritik karşılaşmada 1-0`lık galibiyetin rövanşında deplasmanda turu geçmeye yarayacak sonucu elde etmek istiyor. 4`te Ozdoev`in golüyle Zenit 1-0 öne geçti. İlk yarı oynanıyor. İlgili Haberi Oku

ZENİT FENERBAHÇE İLK 11

Zenit: Lunev, Anyukov, Ivanovic, Rakitskiy, Smolnikov, Ozdoev, Hernani, Barrios, Azmoun, Dyzuba, Druissi

Fenerbahçe: Harun, Şener, Skrtel, Sadık, Hasan Ali, Jailson, Mehmet Topal, Moses, Eljif Elmas, Alper Potuk, Ayew

FENERBAHÇE 9 FUTBOLCUSUNU KULLANAMAYACAK

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, UEFA listesine alamadığı için 9 futbolcusunu kullanamayacak. Sarı-lacivertli formayla sezon başından itibaren mücadele eden Roberto Soldado, Mehmet Ekici ve Nabil Dirar’ın yanı sıra yeni transferler Serdar Aziz ve Miha Zajc UEFA listesinde bulunmuyor. Ayrıca TFF listesinde de yer almayan Carlos Kameni ile sakatlığı nedeniyle bu sezon henüz forma giyemeyen Tolga Ciğerci de UEFA listesine alınmadı. Genç futbolcular Berke Özer ile Ferdi Kadıoğlu da UEFA listesinde yer almıyor.